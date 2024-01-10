國際媒體、觀選團陸續抵台　台灣公共策益學者接力演說籲青年投票

▲「台灣公共策益」學者接力演說，呼籲青年投票。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

2024總統暨立委大選即將進入倒數48小時，不少國際媒體與觀選團陸續抵台，準備參與大選過程與觀察分析。台灣大學社會學系特聘教授陳東升10日晚間表示，國際之所以關注台灣選舉，是因為世界都在關注台灣人如何用手上的選票，實現民主價值。陳東升說，民生議題是切身事務，但大家也必須關注國防外交議題，了解候選人是否把和平寄託在別人的善意，或是堅決保衛台灣。

Y’s Day「週三青年日」10日晚間舉行座談，與青年們探討「我的國家與我推的總統 - 與青年世代共行的台灣民主路」。陳東升是在這場座談會中，做上述表示。

現場邀請與青年對談的學者專家，還包括身兼台灣公共策益召集人的台灣智庫副執行長董思齊、台灣教授協會會長陳俐甫、中央研究院台史所副研究員吳叡人﹑東海大學政治系教授沈有忠、東吳大學政治系助理教授陳方隅、台灣智庫中國研究中心主任吳瑟致，以及中興大學國政所教授譚偉恩等人。

台灣智庫副執行長董思齊表示，週三青年日是以「青年主流化」為核心，藉由「看見台灣」、「鏈結世界」、「認識中國」、「司法改革」和「公共轉型」五大系列活動，定期和青年對談公共事務、參與公共事務。去年有百位學者透過論述發起「民主之盾」，已構思超過百篇文章，讓世界看見台灣知識界如何在公共領域發起理性討論，10晚間的這場座談則是希望透過接力演說方式，喚起青年對選舉的重視。

▲台灣智庫副執行長董思齊。

台灣教授協會會長陳俐甫在座談會中，除了重申「台灣公共策益」成立宣言，也提出三項主張，包括：翻轉缺乏思辨力的年代、串聯公共知識力的平台、召喚本土行動力的倡議。他表示，關注公共事務、反擊認知戰、破除假訊息、捍衛民主自由是當前社會重大課題如欲替未來台灣擘畫發展願景，接下來就需要解方。

中央研究院台史所副研究員吳叡人表示，每個人都該自己判斷並承擔選擇的責任，公民不分職業年齡，大家的選擇將彼此影響，他希望台灣人不要像德國公民一樣「逃避自由」，將未來交給希特勒和納粹，交給民粹野心家。

吳叡人認為，「自古以來，活在台灣就是一件拚命的事」，台灣的領導者應該回歸政治初衷，挽救良善價值，以全體台灣人民的幸福為念，對國家忠誠，有品格，有政治協商和國際領導等必要能力。

▲中央研究院台史所副研究員吳叡人。

▼台灣大學社會學系特聘教授陳東升。

台灣大學社會學系特聘教授陳東升表示，台灣的選舉結果是未來50年、100年全體人類走向民主或專制的最重要指標，因此，世界都在關注台灣人如何用手上的選票，實現民主價值。

陳東升也指出，當台灣代表人類面對專制政權時，如何選擇民主、如何拚命活下去。這就是國際媒體之所以會關注台灣選舉的原因。同時， 他也提醒，民生議題是切身事務，但大家也必須關注國防外交議題，了解候選人是否把和平寄託在別人的善意，或是堅決保衛台灣。

對於週三青年日的五大系列活動 -「看見台灣」、「鏈結世界」、「認識中國」、「司法改革」和「公共轉型」，各系列的召集人在10日晚間的座談會上，也分別說明各自的理念與想法。

台灣公共策益「看見台灣」系列召集人、東海大學政治系教授沈有忠表示，每次選舉都是我們重新認識這塊土地的機會，也是深化主權與人權的過程，今年因為國際高度關注，選舉更成為一個讓國際看見台灣的機會，我們應該更加透過民主人權價值與國際社會連結。

台灣公共策益「鏈結世界」系列召集人﹑東吳大學政治系助理教授陳方隅強調，台灣的選擇，世界都在看，「我們可以選擇是要搭民主方舟航向全世界，還是要去中國搭山東號然後被美國的福特號教訓一頓」，台灣是個海洋國家，台灣也是世界的台灣，這次就要向世界證明，台灣不只是經濟大國，也是民主、自由、人權的大國。

台灣智庫中國研究中心主任吳瑟致、同時也是台灣公共策益「認識中國」系列的召集人認為，大家看現在的香港，就可以知道台灣的民主自由多麼珍貴，是許多民主前輩努力而來，「民主當然不能當飯吃，但沒有民主，我們很難安心吃一頓飯」。

身兼台灣公共策益「司法改革」系列召集人的東吳大學法律系教授胡博硯也提到，司法改革是永不停止的進程，我們得改善司法人員的工作品質、減少司法間的弱勢者，減低青少年的犯罪率，消弭詐欺問題，讓我們一起朝正確的方向前進。

中興大學國政所教授譚偉恩、同時也是台灣公共策益「公正轉型」系列的召集人強調，政府應扮演企業面臨「能源轉型與去碳化」衝擊和競爭的後盾。在淨零轉型的過程中，青年和脆弱群體必須受到照顧，以彰顯台灣追求的是公正的低碳社會，而非枉顧人民生活的數字目標。