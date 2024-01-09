　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

護國神山成「人才黑洞」　台大生以死相逼師放人

Dcard上有許多科技人的職場討論，學生求職前必看。（圖／翻攝自Dcard、報系資料照）

▲Dcard上有許多科技人的職場討論，學生求職前必看。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

除了工商業界示警台灣經濟發展「偏重半導體」，CTWANT記者訪查，教育界及學界也驚覺不妙，近來半導體產業的高薪與預聘制，已在高教界醞釀「逼師放人」歪風，再者博士搶進高中生就可做的事，學非所用，「每天像老鼠在打洞」，尖端人力偏重同一學科，造成其他學科斷層，不利其他產業育才。

[廣告]請繼續往下閱讀...

教育部數據顯示，自112學年起，大學 1 年級學生人數將跌破 20 萬人；未來 16 學年，大學 1 年級學生平均年減 3.4 千人，少子化讓學校經營困難，因此大學多盡量推出與「當紅炸子雞」半導體有相關的課程，能見度高、還有政府補助和產學合作案，讓家長與政府都喜歡的科系，看似皆大歡喜。

但一中部的頂尖大學主管向CTWANT記者提到，台積電等「護國神山們」就像「人才黑洞」，把碩士班人才都吸進去，還沒畢業就被企業訂走，越來越少人想讀博士班，且一股腦往現在的「顯學」跑，其他學科出現人才斷層，未來若產業風向變動，對長遠的學術發展有巨大影響。

尤其學生在畢業前被企業「預聘」後，為了獎金制度，包括台大、交大和成大，都陸續出現有學生無心上課與研究，明明論文研究還沒完善，就要求教授放水、照時間讓他畢業的個案，若不從、就以影響工作權為由，威脅要找律師和民意代表等到學校鬧。近期Dcard上也出現台大學生議論，碰到老師「不放人」，有人以死相逼，同一討論串裡也有人用生病為由要離開學校，也有其他學校的同學表示，為了準時上工，論文還沒完成就休學了。

另一間南部頂尖大學的老師向CTWANT記者感嘆說，跟其他老師談起來，發現北中南的學校都出現這樣的「個案」，越來越多的學生急著去賺錢，用工作聘書逼老師「給畢業」的風氣，是高等教育想要的結果嗎？

沒畢業就有工作聽起來很酷，然而一名業內人士向CTWANT記者透露，「所謂的『預聘』，就是一種『綁約』，業界因先前新人離職率太高，轉而在預聘合約中要求做滿一定時間才能拿到談好的高薪；且很多人就職後被鼓吹買房買車，屆時若不適應、想離開，就會發現百萬高薪還沒拿到手，跳槽後的薪水也負擔不起房貸，最後只能乖乖留在原位。」因此他提醒，拿到預聘資格先別高興，簽約前一定要搞清楚「遊戲規則」。

從台積電退休的台大老師楊光磊，期盼科技人才們可以活得更自在。（圖／台積電提供、翻攝自台大創新設計學院官網）

▲從台積電退休的台大老師楊光磊，期盼科技人才們可以活得更自在。

「我稱這是台灣科技教育的美麗與哀愁。 」曾任台積電研發處處長、台大兼任教授楊光磊表示，美麗是因IC產業的高薪，能吸引全球人才，而哀愁就是台灣的升學主義文化，讓產學跟世代鴻溝越來越大。楊光磊曾面試過一些人才，發現他們對公司與產業沒有概念，只覺得台大畢業就該進台積電，然而「當你唸到一個物理的博士學位，卻去工廠做一些高中生就可做的事，就是學非所用。 」

自稱是「地下員工關係部部長 」的楊光磊說，在職場時每周都有人跑來找他談心，九成因工作環境，都很不快樂，因為這一行分工很細，大部分枯燥無趣。儘管台積電有很棒的員工教育制度，會找優秀專家來上課，但他問員工心得時，回答卻是「我很喜歡這些老師來教我們，我知道他希望我們成龍成鳳，可是當我回到工作崗位，每一天都像老鼠在打洞。」

很多人嘲笑中國大陸做不出好的半導體，楊光磊說，因為他們的頂級大學畢業生，優先想去的是金融業，分析和投資半導體，不到工廠做苦工也能賺大錢，第二是去互聯網產業，像是阿里巴巴、騰訊、百度等，其實這跟美國很像，美國很少人想做半導體，因為其他產業更好更有想像空間，「『百家爭鳴』才是一個產業發展最棒的時代。」

半導體人才向下扎根，從高中職就開始訓練。（圖／翻攝自高雄大學官網）

▲半導體人才向下扎根，從高中職就開始訓練。

偏重半導體的產經政策下，就連非科班學生也「嫁接」導入，從校園開始搶才，吸走其他產業的育才能量。除台清交成大等傳統理工科系大學畢業生為兵家必爭之地，在半導體業績大爆發、台積電等業者爭相向南部擴廠之際，高雄大學與中山大學2021年就開始合作，針對高中職開設「半導體數位產業先修學程」，一開課就爆滿，高中職畢業就能做製程與生產技術員。

勞動部與陽明交通大學也在2021年推動「產業新尖兵計畫」，短期訓練培養半導體廠的即戰力，陽明交大副校長陳永富表示，結訓的學員近半數非資工、資管科系出身，其中包含行銷、休閒管理、法律、心理、經濟、語文等科系；後續的人力銀行記者會上，就有財務金融系畢業的林同學，表示很開心因此能成功進入IC公司就職。

「產業主打『人海戰術』時，反而讓事情越做越窄。」楊光磊感嘆，具有專業知識的碩博士生做第一線的工廠工作，而卡位在上層者認為「我們已經很棒了，為什麼需要改變？」造成 「上駟下駟化」。也就是最優秀出色的駿馬，反而被低等使用，完全是浪費人才。

前科技部部長陳良基曾發文表示，半導體業真正做技術突破的尖端人力非常少，只有幾個將軍在打仗，所以整個支援系統須動起來，教育上加強STEM，也就是Science 科學、Technology 技術、Engineering 工程、Mathematics數學，現在的IC設計需要以人為本，也會應用到社會學、心理學等知識。IC設計龍頭聯發科技資深副總經理陸國宏也認為，應鼓勵孩子上大學前就要開始關注STEM。

聯發科董事長蔡明介呼籲要重視數理教育，才是科技國力的基礎。（圖／周志龍攝）

▲聯發科董事長蔡明介呼籲要重視數理教育，才是科技國力的基礎。

聯發科董事長蔡明介早在2021年就投書喊出「本土科技人才荒」，他分析近來新興科技領域，例如人工智慧、量子計算、量子通訊，台灣的基礎研究能力與成果落後甚多，頂尖國際會議的論文發表數甚至還少於韓國及新加坡，據此呼籲政府，重視從高中教育到大學入學考試制度，奠定數理教育基礎，有效鑑別數理人才，否則將導致人才錯置，並將本土優秀學子推到國外，損及國際競爭力、動搖國本。

延伸閱讀
護國神山症候群1／ 百萬大缺工成常態　傳產怨「人才黑洞ing」開高薪等嘸人轉型卡關
空中隱患2／同一家！曾爆弊案害2警被訴　又打擦邊球再得14億標案
帶狗出巡2／王思佳心疼愛犬命運多舛　送蕾絲訂製服年年辦奢華慶生趴

ET快訊
坤達Toro「24年前無P照」被挖！　驚人對比網呆了
八點檔男星單身攏係假！　「outlet護花」被拍
蔡依林爆加盟《浪姐5》！導演苦追1000km讓她點頭
許多年輕人挺柯文哲　醫：這種反覆無常的人無法領導國家
明直逼「寒流」　連2天恐跌破8℃
高鐵上一幕！　留言一面倒「我也這樣」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

過年後「安靜離職」　5星座上榜

明直逼「寒流」　連2天恐跌破8℃

護國神山成「人才黑洞」　台大生以死相逼師放人

許多年輕人挺柯文哲　醫：這種反覆無常的人無法領導國家

高鐵上一幕！　留言一面倒「我也這樣」

4星座「越喜歡你越冷漠」　反常舉動超虐心！

吳欣盈《夜夜秀》猜物價慘輸　精準看出柏金包價值

5分鐘就出來！他怕丟臉「軟掉才抽離」　結果慘了：會懷孕嗎

馮語婷突發「道歉啟事」揭鳳梨私訊內容　本尊回應：記得去開庭

今全台有雨！　明挑戰「寒流」最冷時間曝

高雄女扯頭髮「摻進燙青菜內」　自導自演？店家公布畫面打臉

笑爆！聽錯誤會大了！　欸好多國旗→我已勃X

高雄女人肉佔車位「我先來的」　駕駛下車勸離遭嗆：撞我啊

媽買3支超商霜淇淋「拿碗公裝」　回家大嗑！女兒笑：什麼鬼吃法

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

腦麻男遭家人冷落孤身打拚　車站擺攤賣餅乾：靠自己！

《奧本海默》連奪5獎成金球獎大贏家　席尼墨菲台上虧諾蘭：片場都沒椅子XD

越南妹子幫洗頭+洗身體　只穿內褲享受「殘廢澡」

國3連環撞！轎車被「壓縮」1死　肇事聯結車駕駛抖喊：煞不住

要女娃！1兒爸揭3胞胎性別　連2藍氣球...瞬間結屎臉XD

過年後「安靜離職」　5星座上榜

明直逼「寒流」　連2天恐跌破8℃

護國神山成「人才黑洞」　台大生以死相逼師放人

許多年輕人挺柯文哲　醫：這種反覆無常的人無法領導國家

高鐵上一幕！　留言一面倒「我也這樣」

4星座「越喜歡你越冷漠」　反常舉動超虐心！

吳欣盈《夜夜秀》猜物價慘輸　精準看出柏金包價值

5分鐘就出來！他怕丟臉「軟掉才抽離」　結果慘了：會懷孕嗎

馮語婷突發「道歉啟事」揭鳳梨私訊內容　本尊回應：記得去開庭

今全台有雨！　明挑戰「寒流」最冷時間曝

三星2023Q4利潤連6黑！重摔35%　不如預期

伊朗醫院電線走火！煙霧瀰漫產房　4早產兒「吸入濃煙」亡

今永昇太爭奪戰將落幕　官網預測巨人殺出

輝達創高！台積電漲5元至588　指數漲逾110點重回17600

RICHARD MILLE追求極限精神屢創驚奇　攜手品牌之友大膽突破

汽車直撞白宮大門　特勤局包圍現場「逮捕駕駛」

過年後「安靜離職」　5星座上榜

上班「靠2坐姿」久坐也不累！專家：愛翹腳會腰痛

桃園第二選區公辦政見會　藍綠兩候選人為SRF電廠入駐再掀戰火

「大改款LEXUS IS」傳今年登場！採油電新平台　旅行車有望回歸

樓下情侶又吵架！八卦狗聽到關鍵字 興奮「衝窗邊」湊熱鬧：現在怎樣了

生活熱門新聞

今全台有雨！　明挑戰「寒流」最冷時間曝

嘿咻5分鐘就出來！他「軟掉才抽離」結果慘了

吃B群提神抗疲勞？少了「1關鍵」吃再多也沒用

沒年終！老闆喊「明年加倍奉還」　全體員工崩潰

高鐵上一幕！　留言一面倒「我也這樣」

馮語婷突「道歉」揭1事　鳳梨回應

越南妹幫你洗「殘廢澡」只穿內褲就上

許多年輕人挺柯　醫：這種人無法領導國家

準備好了！「4生肖」2024事業運大爆發

男友超愛「埋胸討抱抱」　一票人曝真實想法！

恐跌破8℃　直逼「寒流」時間曝

《夜夜秀》最慘候選人！萬人看呆「敗票影片」

妹子面試遭洗臉卻收二面通知！過來人揭內幕

吳欣盈《夜夜秀》猜物價慘輸　精準看出柏金包價值

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

綜藝天王涉性侵閃電宣布停工！松本人志出事了

27萬粉網紅打架慘死！團隊沉默一周證實

今全台有雨！　明挑戰「寒流」最冷時間曝

好心勸友竟被割喉！南投男慘死派出所前

「台灣小休旅」出清僅賣39.8萬

雞排第3名！10大食物「正殺害腎臟」　醫：你都有在吃

立委洪申翰「買春片」外流澄清　刑事局深夜證實了

金球獎主持人開錯玩笑！泰勒絲「表情超冷」提早退場

國三生割頸「乾妹」頻放話　新北院改收容理由曝

鳳梨突開炮影射「愛滋夫妻檔」　罔腰崩潰：我心力交瘁

日本妹畢業變「大減肥」　對比圖8.3萬人朝聖

南投兇殺2死！他遭割喉騎車300公尺亡

嘿咻5分鐘就出來！他「軟掉才抽離」結果慘了

震撼彈！「這群人」驚爆解散內幕

飯店人員打掃　樓下男女「肉色馬達」激情狂震

更多

最夯影音

更多
高雄女扯頭髮「摻進燙青菜內」　自導自演？店家公布畫面打臉

高雄女扯頭髮「摻進燙青菜內」　自導自演？店家公布畫面打臉
笑爆！聽錯誤會大了！　欸好多國旗→我已勃X

笑爆！聽錯誤會大了！　欸好多國旗→我已勃X

高雄女人肉佔車位「我先來的」　駕駛下車勸離遭嗆：撞我啊

高雄女人肉佔車位「我先來的」　駕駛下車勸離遭嗆：撞我啊

媽買3支超商霜淇淋「拿碗公裝」　回家大嗑！女兒笑：什麼鬼吃法

媽買3支超商霜淇淋「拿碗公裝」　回家大嗑！女兒笑：什麼鬼吃法

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面