護國神山成「人才黑洞」　台大生以死相逼師放人

▲Dcard上有許多科技人的職場討論，學生求職前必看。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

除了工商業界示警台灣經濟發展「偏重半導體」，CTWANT記者訪查，教育界及學界也驚覺不妙，近來半導體產業的高薪與預聘制，已在高教界醞釀「逼師放人」歪風，再者博士搶進高中生就可做的事，學非所用，「每天像老鼠在打洞」，尖端人力偏重同一學科，造成其他學科斷層，不利其他產業育才。

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教育部數據顯示，自112學年起，大學 1 年級學生人數將跌破 20 萬人；未來 16 學年，大學 1 年級學生平均年減 3.4 千人，少子化讓學校經營困難，因此大學多盡量推出與「當紅炸子雞」半導體有相關的課程，能見度高、還有政府補助和產學合作案，讓家長與政府都喜歡的科系，看似皆大歡喜。

但一中部的頂尖大學主管向CTWANT記者提到，台積電等「護國神山們」就像「人才黑洞」，把碩士班人才都吸進去，還沒畢業就被企業訂走，越來越少人想讀博士班，且一股腦往現在的「顯學」跑，其他學科出現人才斷層，未來若產業風向變動，對長遠的學術發展有巨大影響。

尤其學生在畢業前被企業「預聘」後，為了獎金制度，包括台大、交大和成大，都陸續出現有學生無心上課與研究，明明論文研究還沒完善，就要求教授放水、照時間讓他畢業的個案，若不從、就以影響工作權為由，威脅要找律師和民意代表等到學校鬧。近期Dcard上也出現台大學生議論，碰到老師「不放人」，有人以死相逼，同一討論串裡也有人用生病為由要離開學校，也有其他學校的同學表示，為了準時上工，論文還沒完成就休學了。

另一間南部頂尖大學的老師向CTWANT記者感嘆說，跟其他老師談起來，發現北中南的學校都出現這樣的「個案」，越來越多的學生急著去賺錢，用工作聘書逼老師「給畢業」的風氣，是高等教育想要的結果嗎？

沒畢業就有工作聽起來很酷，然而一名業內人士向CTWANT記者透露，「所謂的『預聘』，就是一種『綁約』，業界因先前新人離職率太高，轉而在預聘合約中要求做滿一定時間才能拿到談好的高薪；且很多人就職後被鼓吹買房買車，屆時若不適應、想離開，就會發現百萬高薪還沒拿到手，跳槽後的薪水也負擔不起房貸，最後只能乖乖留在原位。」因此他提醒，拿到預聘資格先別高興，簽約前一定要搞清楚「遊戲規則」。

▲從台積電退休的台大老師楊光磊，期盼科技人才們可以活得更自在。

「我稱這是台灣科技教育的美麗與哀愁。 」曾任台積電研發處處長、台大兼任教授楊光磊表示，美麗是因IC產業的高薪，能吸引全球人才，而哀愁就是台灣的升學主義文化，讓產學跟世代鴻溝越來越大。楊光磊曾面試過一些人才，發現他們對公司與產業沒有概念，只覺得台大畢業就該進台積電，然而「當你唸到一個物理的博士學位，卻去工廠做一些高中生就可做的事，就是學非所用。 」

自稱是「地下員工關係部部長 」的楊光磊說，在職場時每周都有人跑來找他談心，九成因工作環境，都很不快樂，因為這一行分工很細，大部分枯燥無趣。儘管台積電有很棒的員工教育制度，會找優秀專家來上課，但他問員工心得時，回答卻是「我很喜歡這些老師來教我們，我知道他希望我們成龍成鳳，可是當我回到工作崗位，每一天都像老鼠在打洞。」

很多人嘲笑中國大陸做不出好的半導體，楊光磊說，因為他們的頂級大學畢業生，優先想去的是金融業，分析和投資半導體，不到工廠做苦工也能賺大錢，第二是去互聯網產業，像是阿里巴巴、騰訊、百度等，其實這跟美國很像，美國很少人想做半導體，因為其他產業更好更有想像空間，「『百家爭鳴』才是一個產業發展最棒的時代。」

▲半導體人才向下扎根，從高中職就開始訓練。

偏重半導體的產經政策下，就連非科班學生也「嫁接」導入，從校園開始搶才，吸走其他產業的育才能量。除台清交成大等傳統理工科系大學畢業生為兵家必爭之地，在半導體業績大爆發、台積電等業者爭相向南部擴廠之際，高雄大學與中山大學2021年就開始合作，針對高中職開設「半導體數位產業先修學程」，一開課就爆滿，高中職畢業就能做製程與生產技術員。

勞動部與陽明交通大學也在2021年推動「產業新尖兵計畫」，短期訓練培養半導體廠的即戰力，陽明交大副校長陳永富表示，結訓的學員近半數非資工、資管科系出身，其中包含行銷、休閒管理、法律、心理、經濟、語文等科系；後續的人力銀行記者會上，就有財務金融系畢業的林同學，表示很開心因此能成功進入IC公司就職。

「產業主打『人海戰術』時，反而讓事情越做越窄。」楊光磊感嘆，具有專業知識的碩博士生做第一線的工廠工作，而卡位在上層者認為「我們已經很棒了，為什麼需要改變？」造成 「上駟下駟化」。也就是最優秀出色的駿馬，反而被低等使用，完全是浪費人才。

前科技部部長陳良基曾發文表示，半導體業真正做技術突破的尖端人力非常少，只有幾個將軍在打仗，所以整個支援系統須動起來，教育上加強STEM，也就是Science 科學、Technology 技術、Engineering 工程、Mathematics數學，現在的IC設計需要以人為本，也會應用到社會學、心理學等知識。IC設計龍頭聯發科技資深副總經理陸國宏也認為，應鼓勵孩子上大學前就要開始關注STEM。

▲聯發科董事長蔡明介呼籲要重視數理教育，才是科技國力的基礎。

聯發科董事長蔡明介早在2021年就投書喊出「本土科技人才荒」，他分析近來新興科技領域，例如人工智慧、量子計算、量子通訊，台灣的基礎研究能力與成果落後甚多，頂尖國際會議的論文發表數甚至還少於韓國及新加坡，據此呼籲政府，重視從高中教育到大學入學考試制度，奠定數理教育基礎，有效鑑別數理人才，否則將導致人才錯置，並將本土優秀學子推到國外，損及國際競爭力、動搖國本。

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