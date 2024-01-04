德威復航強勢回歸！仁川飛台中每天1班　市府喜迎首班189遊客

▲▼德威航空開辦仁川直飛台中，觀遊局長陳美秀（左3）歡迎首班189名南韓遊客。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

繼大韓航空、韓亞航空去年12月陸續開航南韓仁川直飛台中後，德威航空今天（4日）也復航，天天1班直飛，首班機搭乘率百分百，台中市政府觀光旅遊局長陳美秀、德威副總裁金亨二，今天特別到機場歡迎189名旅遊團員。陳美秀表示，透過「仁川台中」航線開通，希望提昇台中觀光產業收益，讓台中、韓國雙方國民有更深層交流。

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陳美秀指出，相對於目前韓國已邁入寒冷的冬季，台中氣候舒適宜人，南來北往的地理位置優越，加上國家歌劇院、高美濕地等必訪熱門景點，又有獨具特色的美食餐廳、夜市小吃文化，觀光資源豐富，是近期台中在韓國遊客心目中備受青睞的主要原因。

陳美秀等人下午在台中國際機場舉辦迎賓活動，致贈台中在地伴手禮及迎賓禮包，歡迎189名搭乘首班機的韓國遊客到訪。

根據交通部觀光署2023年統計資料顯示，韓國來台旅客達47萬人，是緊接在日本之後來台旅客國家人數中排名第三，可見韓國旅客已成為重要國際觀光市場指標

台中市政府積極拓展國際航線，搶攻韓國觀光市場，在疫情後赴韓國參加「亞太城市旅遊振興機構（TPO）2023年總會」及「2022釜山國際旅展」，推廣台中多元旅遊魅力。

另外，為歡迎國際旅客，台中國際機場的迎賓禮包活動自去年12月10日開始至今，短短不到1個月，已發送逾2千份，反應十分熱烈，數量有限，送完為止。