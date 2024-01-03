金門3立委政見一次看！　陳玉珍、尚文凱藍白開戰

▲金門縣立委選戰3位候選人1號洪和成（左）2號陳玉珍（中）3號尚文凱（右）。（圖／翻攝自臉書）

記者鄭思楠／台北報導

2024年金門立委選舉「三搶一」，1號無黨籍參選人洪和成點名要拉下陳玉珍，力拼「金門換人做做看」，2號國民黨現任立委陳玉珍尋求「3連霸」，3號民眾黨參選人尚文凱憑藉民眾黨主席柯文哲在地方的聲量，以及縣長陳福海的支持應戰，離島前線的選戰正式邁向白熱化。

▲陳玉珍尋求「3連霸」。（圖／翻攝自臉書）

陳玉珍（中國國民黨）

陳玉珍是金門首位女立委，擁有台大學士、日本九州大學碩士、北京大學碩士的亮麗學歷，曾擔任多届金門縣議員，2019年金門立委補選未獲國民黨提名脫黨參選勝出，被國民黨撤銷黨籍，但不到半年又被恢復黨籍，之後又因「夾手」、「霸佔主席台緊抱蔣萬安」等事件爆紅，成為爭議人物。

陳玉珍本次參選提出12大政見，包含「新建馬山港」、「力促金廈通大橋」、「建腫瘤中心」、「推設立醫療特區」、「蓋金門榮家」、「老人長照床倍增」、「貨物零稅率」、「爭取離島基本法」、「爭還地於民」、「縮國家公園範圍」、「增觀光資源」、「護戰地史蹟保存」。

▲尚文凱首次投入參選。（圖／翻攝自臉書）

尚文凱（台灣民眾黨）

首次投入參選的尚文凱，背景經歷多為銀行、金融相關，但值得一提的是，她是現任金門縣議會副議長歐陽儀雄的妻子，而歐陽儀雄則是國民黨黨籍。另外，尚文凱也獲得現任金門縣長陳福海的支持。

尚文凱本次參選所提出的政見涵蓋「兩岸、民生、教育、醫療」等十大項，包括向中央各部會爭取「重啟大陸居民赴金門自由行」、「梳理民生需求務實推動向大陸購買電力、瓦斯」、「務實推動金廈新廊道，以隧道／橋樑串接金沙大嶝、烈嶼廈門」、「專責用心協助金門縣政府爭取中央預算與資源」、「提升金門推動國際包機旅遊能量」、「金管處擴大生活發展用地範圍及鬆綁建築法令」、「增加縣籍子弟就讀金門大學名額」、「設置金門醫院癌症整合防治中心」、以及「推動金門國際醫療特區」。

▲洪和成再次參選。（圖／翻攝自臉書）

洪和成（無黨籍）

洪和成學歷中國文化大學，經歷為領新電子有限公司負責人。2018年參選金門縣長，僅獲366票，2020年再接再厲挑戰立委仍失敗。

洪和成本次參選主張兩項參選政見，1、監督總統當選人履行對金門的承諾。2、協助解決由金門縣議會跨黨派問政聯盟及無黨籍問政聯盟所提出的主張，並協助完成。