1千多萬搶標33坪公寓卻落空　他撿便宜卻因寫錯「抬頭」無效

▲行政執行署新北分署今（2日）舉辦2024年首場拍賣會，以高出底標於22%的好價格，拍定樹林區1間大樓住宅順利開出紅盤，進帳2160萬餘元 。（圖／新北分署提供）

記者黃哲民／台北報導

行政執行署新北分署今（2日）舉辦2024年第1場例行拍賣會，以2160萬餘元、高出底標逾22%的好價格，賣出樹林區1戶含3個平面車位的4樓民宅，為新的年度順利開出紅盤，但也有人投標土城區1戶公寓想撿便宜，卻因保證金票據抬頭誤寫成「新北地方法院」而落空，萬幸的是無人搶標，向隅者還有機會進入下一輪的特別變賣程序應買。

新北分署主任行政執行官黃瑛足提醒，有意參與新北分署拍賣會的民眾，在投標保證金的票據抬頭，應寫「法務部行政執行署新北分署」全銜，千萬別將受款人寫成法院，否則投標無效。

▲行政執行署新北分署提供「小知識」，供有意參與拍賣的民眾投標時注意。（圖／新北分署提供）

黃瑛足表示，前述被拍賣的土城區公寓，是位於中央路的5層樓老舊公寓的4樓，權狀面積約33.6坪，已是第3拍的物件，先前2次都乏人問津，今以底價1150萬元開拍，終於出現1人投標且出價高於底價，惜因誤寫保證金票據抬頭而錯失得標機會，但近期將依法公告進行特別變賣程序，以第3拍底價徵求應買者，今天向隅的投標人還有機會。

行政執行署轄下各分署統一在每月第1個周二下午3點，舉辦「123全國聯合拍賣會」，今為2024年第1次舉辦，新北分署推出最受矚目的拍賣物件，為樹林區大安路1間13層住宅大樓的4樓，包含3個平面車位，總坪數達101餘坪，其中室內坪數47坪多，屋主為1家公司，因積欠150萬元營利事業所得稅繳不起而被法拍。

▲行政執行署新北分署今（2日）舉辦2024年首場拍賣會，板橋區1處巷內的9.6坪、持分1/40的空地，以7萬餘元成交 。（圖／新北分署提供）

該屋為第2拍，底價1760萬元，吸引4組人馬搶標，最終以2160萬餘元成交，溢價達22.7%，順利為新北分署新年第1場拍賣會開出紅盤。據悉，目前實際使用該屋的公司負責人，宣稱無力籌錢繳清欠稅，加上房子本身還有高額房貸，乾脆交給法拍處理，而今天的拍定價格，與該屋周邊行情相差不多。

新北分署今另賣出板橋區僑中一街1處巷內的9.6坪、持分1/40的空地，由鄰地地主以7萬餘元買下，還有1輛9年車齡的國產小轎車，由5位民眾喊價競標，以4.9萬元成交，得標者另須付清該車所欠稅款與罰鍰共11萬餘元，今拍賣會共為國庫進帳2172萬餘元。

新北分署表示，目前還有三峽區大樓、林口區公寓等多筆不動產等候有緣人投標，有興趣的民眾，可上新北分署官網（https://www.pcy.moj.gov.tw/）首頁，點閱「法拍專區」密切注意相關拍賣訊息，也可瀏覽拍賣相關教學資訊。