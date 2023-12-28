健康幼稚園火燒車23死！郭正亮憶「悲慘故事」：侯友宜偕妻崩潰認屍

▲健康幼稚園校外教學遊覽車因電線短路起火，造成車上23位師生與家長喪命。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

國民黨總統候選人侯友宜近日因「凱旋苑」出租議題，遭到民進黨全方位抨擊。侯辦昨（27）日召開記者會強調一切合法，侯友宜夫人任美鈴也發表公開信表示，凱旋苑未來將朝社宅轉型，並披露侯一家過去悲傷的往事，包括郭正亮也指出，他知道這件事「這是一個很悲慘的事」。

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▲搭載健康幼稚園師生的遊覽車起火燃燒，整輛車也只剩鐵架。（圖／CTWANT資料照）

侯友宜近日因「凱旋苑」出租議題遭民進黨全方位抨擊，對此，任美鈴在公開信中提到，自己親愛的兒子當年就因為健康幼稚園火燒車事件離開，另外，母親認為侯友宜終年忙於公務，曾經對其說過「你連我的孫子都顧不好」。

除此之外，母親當年因擔心侯擔任刑警，不知哪天出任務一去不回，所以最後用自己父親留下的這塊地蓋房子，希望讓女兒能有個依靠，包括郭正亮昨（27）日在中天電視政論節目《綠也掀桌》上表示，他知道侯友宜兒子的事，這事實上是一個很悲慘的事，「侯友宜選舉到現在都是塑造鐵漢的形象，但卻沒有展現出柔情的一面」。

▲林靖娟老師原本已逃出火場，卻數度返回烈焰中的遊覽車救出6位學童後，不幸命喪火窟，當時懷中還緊抱4名孩子，包括侯友宜的兒子，令人動容。（圖／CTWANT資料照）

回顧這起火燒車事件，據維基百科記載，1992年5月15日上午11時40分，一輛載有臺北市私立健康幼稚園的53名師生及家長的遊覽車，預計進行校外旅遊教學，在行經桃園縣時起火燃燒，統計共造成23人死亡、9人輕重傷。

另據《中時新聞網》報導，當時北市私立健康幼稚園180餘位師生和家長，租用5輛遊覽車到六福村野生動物園校外教學，其中一輛遊覽車的駕駛座旁突然起火，當時車隊行駛到桃園平鎮中興路時，其中一輛泰北交通公司所屬的豪華遊覽車司機楊清友座位旁因電源短路，引爆車上瓦斯罐，造成遊覽車突然起火，加上當時車內易燃的裝潢材料讓火迅速向後延燒，全車一轉眼即陷入火海。

▲時任台北市刑大副大隊長的侯友宜，得知兒子侯乃維在健康幼稚園遊覽車大火中罹難，侯友宜偕妻認屍時，兩人哀痛不已。（圖／左，CTWANT資料照；右，CTWANT提供）

眼見爆炸起火，這名駕駛先開啟右前門讓乘客逃離，並往後座欲開啟安全門；但因為間距過小，加上安全門把手年久失修，導致反鎖卡住而無法打開，駕駛於是踢破安全門玻璃先行爬出車外，其餘無法逃出的師生與家長，只好全往後車廂躲，過程中，老師試圖打開安全門，但因已被落下鐵拴擋住無法開啟，孩子們無法往前門逃生，又無力打破密閉式窗戶，只好縮在原地痛哭、哀嚎。

這輛遊覽車失事地點加上又在在荒郊野外，附近沒有太多人可以協助搶救，且車內又數次傳出爆炸聲，正好路過的民眾邱春模、彭華君發現車子起火後，立即加入救援，利用鈍器將車窗玻璃砸破，讓車上的老師在濃煙中把學生一個個丟下來，由邱春模接住，在丟出第九名學生後，車內已一片火海，其他人也無法再接近車體，只能眼睜睜的看著大火吞噬生命，造成1名教師、2位家長和20名學生慘遭大火燒死，其中包括侯友宜獨子侯乃維在內。

▲林靖娟老師奮勇救童的義舉，事後讓她入祀忠烈祠。（圖／CTWANT資料照）

根據報導，其中教師林靖娟原本可以逃離卻返回車上搶救兒童不幸喪生，失去獨子的侯友宜曾表示，「事發後，我才了解那個抱著幼童的就是林靖娟老師，而死在林老師懷抱的幼童，就是我的小孩」，林靖娟老師捨身救人的大愛，感動了這個社會，先是有人協助成立紀念基金會，接著在林靖娟母校，豎立起林靖娟老師的雕像，同時入祀忠烈祠，成為首位入祀忠烈祠的女性。

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