　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

健康幼稚園火燒車23死！郭正亮憶「悲慘故事」：侯友宜偕妻崩潰認屍

▲▼ 。（圖／）

▲健康幼稚園校外教學遊覽車因電線短路起火，造成車上23位師生與家長喪命。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

國民黨總統候選人侯友宜近日因「凱旋苑」出租議題，遭到民進黨全方位抨擊。侯辦昨（27）日召開記者會強調一切合法，侯友宜夫人任美鈴也發表公開信表示，凱旋苑未來將朝社宅轉型，並披露侯一家過去悲傷的往事，包括郭正亮也指出，他知道這件事「這是一個很悲慘的事」。

搭載健康幼稚園師生的遊覽車起火燃燒，整輛車也只剩鐵架。（圖／報系資料照）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲搭載健康幼稚園師生的遊覽車起火燃燒，整輛車也只剩鐵架。（圖／CTWANT資料照）

侯友宜近日因「凱旋苑」出租議題遭民進黨全方位抨擊，對此，任美鈴在公開信中提到，自己親愛的兒子當年就因為健康幼稚園火燒車事件離開，另外，母親認為侯友宜終年忙於公務，曾經對其說過「你連我的孫子都顧不好」。

除此之外，母親當年因擔心侯擔任刑警，不知哪天出任務一去不回，所以最後用自己父親留下的這塊地蓋房子，希望讓女兒能有個依靠，包括郭正亮昨（27）日在中天電視政論節目《綠也掀桌》上表示，他知道侯友宜兒子的事，這事實上是一個很悲慘的事，「侯友宜選舉到現在都是塑造鐵漢的形象，但卻沒有展現出柔情的一面」。

林靖娟老師原本已逃出火場，卻數度返回烈焰中的遊覽車救出6位學童後，不幸命喪火窟，當時懷中還緊抱4名孩子，包括侯友宜的兒子，令人動容。（圖／報系資料照）

▲林靖娟老師原本已逃出火場，卻數度返回烈焰中的遊覽車救出6位學童後，不幸命喪火窟，當時懷中還緊抱4名孩子，包括侯友宜的兒子，令人動容。（圖／CTWANT資料照）

回顧這起火燒車事件，據維基百科記載，1992年5月15日上午11時40分，一輛載有臺北市私立健康幼稚園的53名師生及家長的遊覽車，預計進行校外旅遊教學，在行經桃園縣時起火燃燒，統計共造成23人死亡、9人輕重傷。

另據《中時新聞網》報導，當時北市私立健康幼稚園180餘位師生和家長，租用5輛遊覽車到六福村野生動物園校外教學，其中一輛遊覽車的駕駛座旁突然起火，當時車隊行駛到桃園平鎮中興路時，其中一輛泰北交通公司所屬的豪華遊覽車司機楊清友座位旁因電源短路，引爆車上瓦斯罐，造成遊覽車突然起火，加上當時車內易燃的裝潢材料讓火迅速向後延燒，全車一轉眼即陷入火海。

▲▼ 。（圖／）

▲時任台北市刑大副大隊長的侯友宜，得知兒子侯乃維在健康幼稚園遊覽車大火中罹難，侯友宜偕妻認屍時，兩人哀痛不已。（圖／左，CTWANT資料照；右，CTWANT提供）

眼見爆炸起火，這名駕駛先開啟右前門讓乘客逃離，並往後座欲開啟安全門；但因為間距過小，加上安全門把手年久失修，導致反鎖卡住而無法打開，駕駛於是踢破安全門玻璃先行爬出車外，其餘無法逃出的師生與家長，只好全往後車廂躲，過程中，老師試圖打開安全門，但因已被落下鐵拴擋住無法開啟，孩子們無法往前門逃生，又無力打破密閉式窗戶，只好縮在原地痛哭、哀嚎。

這輛遊覽車失事地點加上又在在荒郊野外，附近沒有太多人可以協助搶救，且車內又數次傳出爆炸聲，正好路過的民眾邱春模、彭華君發現車子起火後，立即加入救援，利用鈍器將車窗玻璃砸破，讓車上的老師在濃煙中把學生一個個丟下來，由邱春模接住，在丟出第九名學生後，車內已一片火海，其他人也無法再接近車體，只能眼睜睜的看著大火吞噬生命，造成1名教師、2位家長和20名學生慘遭大火燒死，其中包括侯友宜獨子侯乃維在內。

▲▼ 。（圖／）

▲林靖娟老師奮勇救童的義舉，事後讓她入祀忠烈祠。（圖／CTWANT資料照）

根據報導，其中教師林靖娟原本可以逃離卻返回車上搶救兒童不幸喪生，失去獨子的侯友宜曾表示，「事發後，我才了解那個抱著幼童的就是林靖娟老師，而死在林老師懷抱的幼童，就是我的小孩」，林靖娟老師捨身救人的大愛，感動了這個社會，先是有人協助成立紀念基金會，接著在林靖娟母校，豎立起林靖娟老師的雕像，同時入祀忠烈祠，成為首位入祀忠烈祠的女性。

延伸閱讀
「爸爸不餓都不起床吃飯」…警方進門一看已腐敗　女兒伴父屍多日
國三生遭割頸命危…案發校園傳「擬裁國中部」校長回應了　衛福部供學生輔導資源
少年割喉案！家屬心痛返校「招魂」　校園晚間暫停開放

ET快訊
獨／國三生遭殺！家長送花給學校　曝：我孩子也差點被打瞎
50嵐又要漲！　驚見公告「調漲5～10元」
快訊／勇消救4人殉職「疑非法移工」！　獲救當下全逃了
國三生加害者遭Dcard、PTT肉搜！　新北地院警告：即刻下
「乾哥」割喉國三生1行為細思極恐！　一票冷顫：不像10幾歲
搶救勇消畫面曝！　同仁急吼救護車搶命
29歲勇消救4人殉職！　生前燦笑畫面曝
幼稚園火燒車23死！郭正亮憶「悲慘故事」：侯友宜偕妻崩潰認屍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

緩解手足症候群！花蓮慈院跨團隊合作　一站式服務乳癌病友

10刀枉死國三生「1優質個性」超不捨！他嘆：通常很慘

台成清陽都掛零！大學碩博班招生52系所沒人讀　公立36系所上榜

國三生加害者遭Dcard、PTT肉搜！　新北地院警告：即刻下架

「乾哥」狠砍10刀！網怒喊死刑　法律人點1問題：比判死刑更重要

交安隨堂考不及格！學童憂「上下學路途不安全」：很多車不守則

國三生只是上學就被砍！她求問「怎麼教小孩」：廢死讓罪沒有應得

「乾哥」割喉國三生　1行為他細思極恐！一票冷顫：不像十幾歲

2023最後一次威力彩！3星座財運旺炸　頭獎槓龜「獎金全給二獎」

健康幼稚園火燒車23死！郭正亮憶「悲慘故事」：侯友宜偕妻崩潰認屍

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

冷媒廠爆炸監視畫面瞬間全黑　負責人女兒疑浴室洗傷口喪命

網紅4yo路上大喊「李千娜」　下秒本尊溫柔接唱《心花開》

李善均身亡網友淚：「我的大叔」沒了QQ　代表嗓音、經典戲劇都成追憶

男帶小磅秤辯「擺攤秤耳環」　警車內搜出24毒咖啡包打臉

目擊肇逃正義哥氣炸追上　「斜插剪車」怒喊：開X小

國三生離開醫院了！家屬心碎載遺體赴學校　回案發教室招魂

初戀男友張兆志離婚..劉曉憶：不意外！　回頭看當年被分手「滿渣的」

李善均輕生！「倒在車裡」享年48歲　前1晚就斷聯..妻見遺書急報警

7歲女童在法國被搭話　毫不膽怯用法文聊天！

緩解手足症候群！花蓮慈院跨團隊合作　一站式服務乳癌病友

10刀枉死國三生「1優質個性」超不捨！他嘆：通常很慘

台成清陽都掛零！大學碩博班招生52系所沒人讀　公立36系所上榜

國三生加害者遭Dcard、PTT肉搜！　新北地院警告：即刻下架

「乾哥」狠砍10刀！網怒喊死刑　法律人點1問題：比判死刑更重要

交安隨堂考不及格！學童憂「上下學路途不安全」：很多車不守則

國三生只是上學就被砍！她求問「怎麼教小孩」：廢死讓罪沒有應得

「乾哥」割喉國三生　1行為他細思極恐！一票冷顫：不像十幾歲

2023最後一次威力彩！3星座財運旺炸　頭獎槓龜「獎金全給二獎」

健康幼稚園火燒車23死！郭正亮憶「悲慘故事」：侯友宜偕妻崩潰認屍

快訊／國1驚悚事故！聯結車急煞鋼筋刺穿前座　擋風玻璃破大洞

快訊／黃國昌赴監院檢舉賴清德萬里老宅　被扔「太陽花」罵背棄理念

小柴犬迷路進警局　聽熟悉聲「大喊金金」秒興奮討抱：你終於來了

獨／國三生遭刺殺！家長送花替學校打氣　曝：我孩子也差點被打瞎

綠色與AI科技　貿協新年度台灣形象展歐洲初登場、邁向永續未來

國寶藝師李榮烈《籃胎漆器之濫觴》新書發表　外孫女執筆更添溫度

駁王鴻薇指控「傷害年輕人」　卓榮泰：林飛帆從未申請貸款

明年500元青春動滋券元旦開始領　今年領用期限延長至明年6月

工讀生街邊發糖果遭咆哮恐嚇　她揭黃捷「假面甜心真面目」

樹林爛尾案「凱旋大苑」才剛續建　建案土地7億天價淪法拍

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

生活熱門新聞

1款國民零食「鈉含量」比魔芋爽還高！　含糖量竟有11倍

國三生中10刀喪命！律師曝「乾哥、乾妹下場」

最糟糕零食前5名　冠軍恐影響一生健康

陸女揭台男5大真相！中國網友搖頭：不如單著

Dcard、PTT肉搜加害者！　新北地院警告 ：即刻下架

「4星座」農曆年前超強翻身！年終大賺一筆

今全台有雨！　跨年探11℃

健康幼稚園火燒車23死！郭正亮：侯友宜偕妻崩潰認屍

北區50嵐公告「1／10起調漲5～10元」！

2024最強運「5生肖」出爐！

「乾哥」割喉國三生　1行為他細思極恐

今罕見「全台冬雨」　最新連假天氣曝

高中同學突約吃飯　女大生拒絕遭瘋狂教訓

國三生割頸害命　高中師揭6問題：管越多風險越大

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

國三生遺體返案發地招魂　民俗大師：罕見

割喉國三生亡！　乾妹涉教唆20字更新動態

國三生遭割喉亡　律師預言乾哥「最後去處」

1款國民零食「鈉含量」比魔芋爽還高！　含糖量竟有11倍

優秀國三生枉死　任教導師困惑質疑法規

國三生遭割喉亡　網灌爆「廢死聯盟」臉書

李善均涉染毒案扛百億違約金！遺書絕望向妻子公司道歉

國三生遭割喉喪命　老師悲痛離開往生室

幫網紅女兒「紅豆妹」接業配　刑警媽遭記2過

店外視角曝！留學生暴打刺青哥反擊拳0.5秒KO

凱旋苑vs賴家老宅　6項目比較

國三男遺體到校了　家屬赴案發教室招魂

國三生中10刀喪命！律師曝「乾哥、乾妹下場」

許光漢、柳俊烈、李星民趕赴李善均靈堂弔唁

3年前神預言李善均「10月要小心」　巫女辭世全網發毛

更多

最夯影音

更多
家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息
冷媒廠爆炸監視畫面瞬間全黑　負責人女兒疑浴室洗傷口喪命

冷媒廠爆炸監視畫面瞬間全黑　負責人女兒疑浴室洗傷口喪命

網紅4yo路上大喊「李千娜」　下秒本尊溫柔接唱《心花開》

網紅4yo路上大喊「李千娜」　下秒本尊溫柔接唱《心花開》

李善均身亡網友淚：「我的大叔」沒了QQ　代表嗓音、經典戲劇都成追憶

李善均身亡網友淚：「我的大叔」沒了QQ　代表嗓音、經典戲劇都成追憶

男帶小磅秤辯「擺攤秤耳環」　警車內搜出24毒咖啡包打臉

男帶小磅秤辯「擺攤秤耳環」　警車內搜出24毒咖啡包打臉

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面