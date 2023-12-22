　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

捷克槍手站屋頂濫射！師生爬窗「懸空躲外牆」　宣布23日全國哀悼

▲▼捷克槍手站屋頂濫射！師生「懸空躲外牆」畫面曝。（圖／翻攝自X）

▲男大生站在屋頂開槍，多名師生爬到窗外懸空躲在外牆。（圖／翻攝自X）

記者張方瑀／綜合報導

捷克首都布拉格21日發生重大槍擊案，查理大學（Charles University）一名24歲男大生在校園內開槍打死父親後，再繼續持槍濫射，造成至少14人死亡、25人受傷。從社群上曝光的畫面可以看到，槍手在屋頂上來回走動射殺，還有多名師生爬出窗外，懸空攀爬在欄杆上躲避。

根據《路透社》報導，查理大學21日槍擊案造成至少14人死亡、25人受傷，是捷克有史以來最嚴重的大規模槍擊事件，捷克政府也隨即宣布，12月23日為全國哀悼日，對死者及其家屬表達哀悼之意。

槍案發生地點位於查理大學文學院，靠近14世紀建成的查理大橋（Charles Bridge）等主要國際觀光景點。布拉格警長馮德拉謝克（Martin Vondrasek）表示，警方21日一早就接獲線報指出，槍手可能正從首都郊外克拉諾地區（Kladno）的城鎮前往布拉格。

從社群上曝光的畫面可以看到，持槍的男大生在校園屋頂上來回走動，而建築物一樓也被警車包圍，還有多名師生爬出窗外，懸空攀爬在欄杆上躲避。警方指出，槍手已經身亡，但目前尚未確認是自戕，還是遭警方擊斃。

馮德拉謝克表示，布拉格郊外一座村莊的樹林裡上週也發現一名男子連同2個月大的女兒被槍殺，目前懷疑男大生涉有重嫌。

根據調查顯示，男大生合法擁有數把槍枝，且在校成績優異，過去並無犯罪紀錄，「我們從社群網路帳號掌握到一項最新但尚未證實的訊息指出，他（凶手）大概是受到今年秋天俄羅斯一起恐攻的啟發。」

ET快訊
快訊／寒流強襲！　雙北10人死亡
才拜託不要...下秒怪手拆了！　南鐵陳家：賴清德當自己偉人
快訊／疑剛改完想試車！　騎士撞車死亡
軍公教人員要發年終了！　最多2.5個月
快訊／柯文哲農地動工了！怪手開挖刨柏油　挖出石塊磚頭
馮迪索被告性侵！　強吻女胸部「當場DIY」誇張過程曝
東京鏈球菌發警報！　作家籲：去日本2場所戴口罩
日韓急凍！首爾-15℃上班族崩潰　日本暴雪交通大亂
「冬至最肥湯圓」曝光！　花生口味只排第3名

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

捷克槍手站屋頂濫射！師生爬窗「懸空躲外牆」　宣布23日全國哀悼

美國貿易代表署2023年成果　提及台美21世紀貿易倡議首份簽署

兒子在眼前遭綁架！星富二代開車猛撞破窗救兒　嫌犯最小年僅15歲

日韓急凍！首爾上班族崩潰忍-15℃出門　日本暴雪恐釀交通大亂

日本琵琶湖「大量水鳥暴斃」死因不明　專家籲：勿觸避免感染疾病

五角大廈：售台F-16戰機　持續研究努力加快

美股收高322點　台積電ADR漲2.51%

快訊／捷克14死槍擊！24歲大學生槍手被擊斃　槍手父親也身亡

捷克校園槍擊至少15死24傷　眾人懸空「躲槍手」攀外牆保命

18歲學生被冤殺人坐牢12年　目擊者竟是盲人：檢察官說可以藏病史

用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開

24歲香港正妹來台當車手　IG曝行蹤...三峽老街被逮

寒流來襲氣溫下探10度　最冷剩6度4縣市豪大雨

吳宗憲合體張蘭提大S：妳女兒（？）　喊話汪小菲去台北「我全罩住了」

「拿多少薪水就做多少事」　男曝用離職心態工作會更好

騎士路中央撿東西被叭　不爽掏西瓜刀狂揮砍車

楊丞琳失言「河南人愛騙」恐觸法！　遭陸網炎上...急道歉3次：是我不對　

女賊剛交保偷吃北檢外送漢堡　被逮稱肚餓！點餐書記官傻眼

為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

嬰兒婚禮上玩抓周摸彩　抓了又放惹台下心癢癢

捷克槍手站屋頂濫射！師生爬窗「懸空躲外牆」　宣布23日全國哀悼

美國貿易代表署2023年成果　提及台美21世紀貿易倡議首份簽署

兒子在眼前遭綁架！星富二代開車猛撞破窗救兒　嫌犯最小年僅15歲

日韓急凍！首爾上班族崩潰忍-15℃出門　日本暴雪恐釀交通大亂

日本琵琶湖「大量水鳥暴斃」死因不明　專家籲：勿觸避免感染疾病

五角大廈：售台F-16戰機　持續研究努力加快

美股收高322點　台積電ADR漲2.51%

快訊／捷克14死槍擊！24歲大學生槍手被擊斃　槍手父親也身亡

捷克校園槍擊至少15死24傷　眾人懸空「躲槍手」攀外牆保命

18歲學生被冤殺人坐牢12年　目擊者竟是盲人：檢察官說可以藏病史

衝喝！　超商「大杯美式／拿鐵買2送1」只有今天

寒流來！最美議員「低胸毛衣」甜笑自拍　粉絲暈爆：不冷了

市政路珍稀三面角地！璀璨摩天宅「雲頂SKY ONE」傲視都心美景

Johnnie Walker攜手7-11精品咖啡！跨界打造城市冬日潮黑微醺咖啡吧

花蓮美食推薦！低調民宅藏「法式無菜單料理」每季都有新菜色

美式賣場口碑款限時搶購！行動力爆品年前最大優惠來了　專業人士搶購首選

北投站前絕版地王「嘉磐日光」繁榮與自然交織的實住名邸

快訊／寒流強襲！雙北32hrs「15人無呼吸心跳」送醫　10人死亡　

快到監視器只拍下殘影！彰化騎士飛撞轉彎車殞命　恐怖畫面曝光

謝金燕睽違3年備戰跨年「累到面癱」！ 　舞蹈畫面曝光：不要錯過

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

國際熱門新聞

快訊／捷克14死槍擊　24歲大學生槍手被擊斃

新娘算紅包錢　新郎突低頭倒下亡

捷克校園傳槍響　至少15死24傷

18歲學生被冤殺人　目擊證人竟是盲人

21歲男斷頭慘死　峇里島恐怖車禍

月收16萬每天工作6hrs　請不到人

寒流發威睡覺包緊緊？專家：再冷都該裸睡

日入冬最強寒流　合掌村成銀白色仙境

法國記者評蔡英文：領導方式值得西方借鏡

首爾-15℃上班族崩潰　日暴雪恐交通大亂

哈瑪斯證實：加薩邊界關卡首長遭殺害

五角大廈：售台F-16戰機　持續研究努力加快

鼻腔大量鼻涕還飄惡臭！他一檢查驚見「百條活蛆」

菲中關係緊張　小馬可仕誓言不屈服脅迫

更多熱門

相關新聞

即／北投民宅火警！4樓火舌竄出　1住戶一度受困

即／北投民宅火警！4樓火舌竄出　1住戶一度受困

台北市北投區尊賢街22日上午發生一起火警！現場為四層樓高建築物，4樓火舌冒出，消防人員獲報到場搶救。屋內一名民眾在窗外待救，消防人員佈線上樓，火勢撲滅後將受困民眾救出，所幸人意識清楚並無大礙，由救護人員送醫治療。

捷克校園傳槍響　至少15死24傷

捷克校園傳槍響　至少15死24傷

彰警選前掃蕩槍賭詐毒　10天逮396人

彰警選前掃蕩槍賭詐毒　10天逮396人

議員前司機掏槍炫耀　零件藏家裡這下慘了

議員前司機掏槍炫耀　零件藏家裡這下慘了

柯文哲農地明早開刨　怪手已先進場

柯文哲農地明早開刨　怪手已先進場

關鍵字：

影音捷克查理大學槍擊布拉格

讀者迴響

熱門新聞

「輔大女約砲5閨蜜男友」瘋傳　真相曝光

太平山21日深夜下雪了　-6°C雪白美景遊客驚喜

「2016霸王寒流」冷到忘不了　爆有感：此生第一次

周杰倫深夜突拋「超大驚喜」！ 粉全暴動嗨喊：最好的聖誕禮

19歲男拒赴柬做不法遭虐死　8惡煞牢中過年

軍人猝死　住家前「碰一聲」倒地亡

今天冬至！　「6禁忌」犯了小心衰整年

護理師女神凸2點逛IKEA！隨手一拉內褲露出

快訊／《玩命關頭》馮迪索被告性侵

冬眠級「三明治蓋被法」暖整夜！1部位最多人忽略

冬至寒流發威！清晨6.7℃「19縣市極寒冷」

小三激戰人夫！車上喊：啊啊啊這是8分力了　正宮心碎

陳志強求婚照驚見「3對演藝圈CP偷親」！

陳美鳳凍齡貌被酸全靠錢　嚴立婷反擊：以為這樣醫美有用？

黎姿半癱弟弟「站起來了」！

更多

最夯影音

更多
用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開

用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開
24歲香港正妹來台當車手　IG曝行蹤...三峽老街被逮

24歲香港正妹來台當車手　IG曝行蹤...三峽老街被逮

寒流來襲氣溫下探10度　最冷剩6度4縣市豪大雨

寒流來襲氣溫下探10度　最冷剩6度4縣市豪大雨

吳宗憲合體張蘭提大S：妳女兒（？）　喊話汪小菲去台北「我全罩住了」

吳宗憲合體張蘭提大S：妳女兒（？）　喊話汪小菲去台北「我全罩住了」

「拿多少薪水就做多少事」　男曝用離職心態工作會更好

「拿多少薪水就做多少事」　男曝用離職心態工作會更好

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

萬老師郭昱晴要闖政壇了

萬老師郭昱晴要闖政壇了

《麻辣鮮師》恰北北萬老師來了！萬老師郭昱晴是2024民進黨不分區立委候選人名單的亮點之一

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面