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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳叡人：政治非權謀算計　那是假亞斯伯格症患者、媽寶痞子奪權騙術

▲▼賴清德、蕭美琴海內外學術力信賴後援會。（圖／翻攝自范雲臉書）

▲吳叡人昨天出席海內外學術力信賴後援會。（圖／翻攝自范雲臉書）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴海內外學術力信賴後援會昨（19）成立，中央研究院台灣史研究所副研究員吳叡人談及，台灣特殊的危機處境，似乎讓許多公民對民主政治感到厭倦，如同莎士比亞所言，此刻台灣充滿「無意義的聲音與憤怒」，但政治不是要做「土地的主人」，那叫政客；也不是權謀算計，買空賣空，那是舊宮廷政客、假亞斯伯格症患者、媽寶痞子奪權的騙術。

出身學界的民進黨立委范雲透過臉書分享吳叡人發言全文，吳叡人表示，台灣長期處在一個「內外交迫」的處境之中：外部侵略擴大了內部分裂，內外又裡應外合，利用民主攻擊台灣民主，處境之艱難，舉世罕見，4年1度的總統大選原本應是深化民主體制，鞏固國家認同的契機，但在台灣卻變成4年1度的民主倒退、國家解體的危機。

吳叡人說，台灣特殊的危機處境，似乎已經讓許多台灣公民疲於奔命，變得麻木，犬儒，甚至對民主政治感到厭倦，他們似乎不願再負起做一個公民的責任，轉而接受民粹威權政客和他們背後黑暗勢力的誘惑，換句話說，許多台灣公民似乎正在「逃避自由」、放棄理性判斷的責任。

吳叡人批判，這次大選眾聲喧嘩，看似展現了台灣的民主活力，但如果仔細聆聽，會發現這些聲音裡面滿了權謀、交易、演出、話術、和謊言—用莎士比亞的話說，此刻台灣的政治話語充滿了「無意義的聲音與憤怒」，在熱鬧的表象下，確實觀察到台灣民主倒退的徵兆。

吳叡人指出，正是在這種時候，才應該回歸政治的初心，政治是什麼？政治不是事業，做政治不是要做什麼「土地的主人」，那叫做政客，是國民黨的專業；政治不是權謀算計，買空賣空，那是舊宮廷政客和假亞斯伯格症患者或媽寶痞子奪權的騙術。

吳叡人說，政治不是生意或騙術，政治是一種志業，一種有信念，有志氣的「工作」，一個政治工作者的信念，就是以台灣為念，以這塊土地上真正的主人，也就是全體台灣人民的幸福為念，以政治為志業的人，會堅持這個信念，為謀求全體台灣人民的自由、尊嚴與幸福而獻身。

此外，吳叡人還說，「一個以政治為志業的人，我們稱為政治家」，政治家至少應具備3個條件：第一個條件是對國家的忠誠，第二個條件是品格：正直、誠實、良善，以及某種堅韌的性格，第三個條件是專業，包含政治協商、領導的經驗、能力，國際視野與公共政策的知識。

吳叡人說，因為外部的滲透，內部的分裂，以及網路民粹浪潮所共同造成的價值亂流，已經模糊了良善的尺度，讓很多人遺忘了政治工作的初心，100年前，蔣渭水先生說「台灣人的政治運動，就是要追求台灣人人格的運動」，這就是所有台灣政治工作者的初心和原點：追求讓所有台灣人能活得像一個人，能自己決定自己的命運，而不是做奴隸，或者被豢養的畜生。

吳叡人談及，追求台灣人的人格，需要有品格的政治工作者，需要能維護台灣人尊嚴的台灣愛國者，需要有能力、有經驗的專業政治工作者，但，令人驚訝或悲哀的是，今天竟然只有賴清德和蕭美琴符合這個既在地又普世的尺度，只有他們懂得這點基本常識和做人的道理，並且遵循這個道理來競選台灣總統和副總統。

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