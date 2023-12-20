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2023迷因盤點！靈魂吶喊「海公牛」笑爆　恐龍扛狼超洗腦

2023迷因用語大抽查！　你懂「晚安瑪卡巴卡、恐龍扛狼」嗎？

▲「山道猴子的一生」下集上傳後第二天便達到200萬次觀看次數（圖／擷取自Youtube）

圖、文／CTWANT 

如果你是社群媒體的重度使用者，相信「晚安瑪卡巴卡」、「恐龍抗狼」對你來說一定不陌生。據TVBS、Yahoo奇摩新聞報導，2023年還有以下這幾個迷因用語，如果你有一項沒聽過，或許就代表「跟不上時代」啦！

一、海公牛

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「海公牛」源自於西班牙氣象主播播報滑倒時所講的話，在西班牙文「ay coño（意思相近於oh shxt）」發音相似「海公牛」，影片一出就快速變成迷因，甚至有網友製作「注入靈魂」版本的海公牛迷因。

二、山道猴子

內容描述一位熱愛騎機車跑山的人士，因為自己的愛面子、愛炫耀的個性，吃上了不少苦頭，例如:沒錢卻不斷貸款改車、為了炫耀交「正妹」女友、不停發IG追焦照等，最後卻與他最愛的擋車一同喪命。由於主角心路歷程過於真實，「山道猴子的一生」便引起眾多網友共鳴而爆紅。

三、我姓石

「我姓石」這首紅到歐美國家都在跳的音樂，其實是來自知名抖音直播主「顧夕」，他邀請粉絲留言姓氏並製作成歌曲，目前已製作超過70個姓氏的歌曲。

四、恐龍扛狼

這首聽了歌詞、看了字幕仍然不瞭解其意思，卻歪打正著的歌曲，其實是來自於抖音直播主「雲南權妹」，將鄭秀文經典歌曲《眉飛色舞》改編，改編歌詞中「我沒k」是英文的「we’ll make it」直譯，「恐龍扛狼」則是四川、雲南、貴州方言「空隆抗朗」，指響亮的聲音。

五、晚安瑪卡巴卡

源自《花園寶寶》，旁白在結束時會跟花園寶寶瑪卡巴卡說「晚安，瑪卡巴卡」。在現在年輕人口中，「晚安瑪卡巴卡」卻適用於任何狀況，類似於一種語助詞，尤其是在睡前、說再見時來上一句「晚安~瑪卡巴卡~」。

2023迷因用語大抽查！　你懂「晚安瑪卡巴卡、恐龍扛狼」嗎？

▲花園寶寶角色「瑪卡巴卡makka pakka」（圖／擷取自網站微博）

六、直男

源於英文的直譯「straight man」，原指喜歡異性的男生，但現在所指的「直男」意思演變為，比較直線思考的男性，行為較遲鈍、不善與異性溝通、較難理解異性的想法等，較貶意的形容方式。

七、阿嬤饋咖

源自韓國女團(G)I-DLE的「Queencard」，其中一句「I’m a queencard」發音神似台語「阿嬤饋咖」，洗腦歌曲加上記憶點滿滿的歌詞，迅速爆紅成為網友們熱愛的迷因之一。

八、Emo

當心情低落諸事不順時，就非常適合用「我emo啦」來表達自己心情不好。Emo源自英文的「emotional」，最早是從2021在中國互聯網突然爆紅的使用方式，表達出自己的情緒受到波動，至今仍被網友廣泛使用。

九、挖呀挖呀挖

源自兒歌「小小花園」的一句歌詞，但爆紅的原因卻與歌詞無關，僅因為鏡頭中帶動唱的老師十分漂亮，便迅速引起網友們的注意，更有不少網友直呼，想當底下的小朋友。

十、超派

在台語中「派」指的是壞、兇的意思，這個用語是源自Youtuber超哥，超哥與朋友共同創立的「超派炸雞排店」，被人舉報倒廢油進水溝，超哥對此回應，「只因為超派炸雞的『超派』兩個字，加盟店的哪個員工或者哪個XX做的事，我都得被迫背負著無限責任」，超哥口中所掛著的「超派」二字便迅速竄紅，成為網友們愛用的流行用詞，隨時都可以來一句「超派」。

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