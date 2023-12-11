地鐵停電受困4小時！　女乘客遭噁男「趁機偷摸性騷」

▲ 乘客只能在黑暗中滑手機，受困4小時才被疏散。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國倫敦地鐵伊莉莎白線（Elizabeth Line）日前因電纜受損導致列車停駛，乘客受困黑暗的車廂內整整4小時，原因竟是有人趁機騷擾女乘客，導致疏散時間拉長，嫌犯已被警方逮捕。

綜合Metro及NDTV，伊莉莎白線7日晚間尖峰時段因電纜損壞停駛，大批乘客受困黑暗的車廂內長達4小時。據警方說法，停電期間發生「多起事件」，包括逮捕一名涉嫌性騷擾的犯嫌，導致疏散乘客的時間推遲。

Stuck on an #ElizabethLine train for 3 hours, we were promised "buses and taxis". All seemed like official protocol. After finally being let out, turned out there was no transport provided and we were stranded alone. Quite the mess.



Also told of arrests for "sexual touching" :/ pic.twitter.com/3F4YoaFCQE — Jacek Broniszewski (@jacekbroni) December 8, 2023

網友布羅尼塞夫斯基（Jacek Broniszewski）在社群媒體上傳影片，可見一名員警忙著安撫乘客，「我們沒有丟包各位」，「不幸的是發生了幾起事件，有人因為類似性接觸的事件被捕，所以花了比較長的時間，因為有人決定要對別人毛手毛腳」，承諾很快會將他們疏散到附近車站。

一名同車乘客描述，「停電後發生一些令人不安的事情，我不知道是誰，但一個女孩在我在的車廂裡大喊，『天啊，你幹麼碰我』，接著一名男子挺身幫忙，對涉嫌性騷擾的男性大吼。」

英國警方證實這起事件並逮捕嫌犯，他現已獲釋並等待進一步調查。發言人說明，「警方7日接獲報案趕抵現場，得知帕丁頓車站發生一起性騷擾事件。案發於晚間約8點半的伊莉莎白線上，一名男子被捕後獲釋，正進行調查以釐清具體案情。」