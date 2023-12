地鐵停電受困4小時！　女乘客遭噁男「趁機偷摸性騷」

▲ 乘客只能在黑暗中滑手機,受困4小時才被疏散。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

英國倫敦地鐵伊莉莎白線(Elizabeth Line)日前因電纜受損導致列車停駛,乘客受困黑暗的車廂內整整4小時,原因竟是有人趁機騷擾女乘客,導致疏散時間拉長,嫌犯已被警方逮捕。

綜合Metro及NDTV,伊莉莎白線7日晚間尖峰時段因電纜損壞停駛,大批乘客受困黑暗的車廂內長達4小時。據警方說法,停電期間發生「多起事件」,包括逮捕一名涉嫌性騷擾的犯嫌,導致疏散乘客的時間推遲。

Stuck on an #ElizabethLine train for 3 hours, we were promised "buses and taxis". All seemed like official protocol. After finally being let out, turned out there was no transport provided and we were stranded alone. Quite the mess.



Also told of arrests for "sexual touching" :/ pic.twitter.com/3F4YoaFCQE