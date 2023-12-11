打敗一票年輕妹！85歲嬤成「高雄最正店花」　狂掃3.5萬讚輾壓奪冠

▲臉書粉專「K Taiwan」公布第一屆K Taiwan之花得獎名單。（圖／翻攝自Facebook／K Taiwan）

記者閔文昱／綜合報導

高雄在地人創立的臉書粉專「K Taiwan」近日舉辦店員之花比賽，起因為高雄市鹽埕區七賢三路一間手搖杯店的女店員，因認真工作的美照曝光而爆紅，也吸引各種飲料店之花、餐飲業之花、民宿業之花令人看得眼花撩亂。而經過一個禮拜的廝殺，「高雄最正店花」也在10日晚間出爐，由85歲阿嬤「王宮鍋物阿娥」奪得第一。

臉書粉專「K Taiwan」上月30日表示，高雄銀樓之花打算贊助活動，因此只要讚數最多的一名之花與一名之草，都可以獲得一座「黃金獎牌」；另外，亞軍可獲得高雄「川漁人家」4800元8人套餐；季軍則可獲得高雄及台南「耳朵先生」3460元豪華單人套餐。

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▲冠軍可拿到0.5錢的真金獎牌。（圖／K Taiwan授權提供）

「K Taiwan」10日晚間也公布第一屆K Taiwan之花得獎名單，由王宮鍋物85歲頭家嬤「阿娥」以3.5萬讚的傲人成績奪冠；第二名為禾光牧場「晴晴」，拿下1.7萬讚；第三名則是阿荷直播殿堂「阿荷」。

▲85歲頭家嬤「阿娥」奪得冠軍。（圖／翻攝自Facebook／K Taiwan）

成績公布後，馬上湧入不少網友留言道賀，「阿嬤實至名歸」、「阿嬤最強」、「恭喜阿娥姐，實至名歸」、「薑還是老的辣，恭喜」、「第一名阿嬤，實至名歸」、「阿嬤坐在椅子讓你們」、「阿嬤真的贏了」、「阿嬤讚啦」、「阿娥果然不負眾望」、「肯定要選阿嬤的」、「阿嬤躺著就贏了」、「厲害了阿嬤」、「天然的阿嬤太強了」。