　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

國二女學生要求「肉體授業」！男家教7天閃辭：原因不敢告知家長

▲▼女童,學校,念書,讀書,功課,作業。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲日本國中女生要求與男家教發生肉體關係，嚇壞家教。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

文／CTWANT

讀書在許多人眼中是一件理所當然的事，先前有一名女網友在《Dcard》表示，因為家中沒有錢可以提供學費的關係，她為了唸書不惜出賣自己的肉體，與家教老師上床換取對方授課，借此跟上學業，未料在日本則是有一名男家庭教師透露，在某次授課過程中，女學生竟主動要求發生肉體關係，讓他嚇得在7天內閃電請辭。

日本職場新聞網站Career Connection上近日有一名男子投稿，表示來自福岡縣的他曾經擔任家庭教師，到府指導國中二年級女學生，這份家教工作是透過學生家長介紹，時薪約2000日元（約新台幣430元），但他最後卻因為無可奈何的原因辭職，原因是授課對象對主動要求發生肉體關係！

日本國中女生要求與男家教發生肉體關係，嚇壞家教。（圖／翻攝自推特） 

▲男家教的PO文。（圖／翻攝自推特）

男子表示，當天他一如往常到府授課，女學生卻態度丕變，主動表示想要上課，但同時也要求發生肉體關係。男子直言，女學生長相美麗，但卻相當任性，平時對課業興趣缺缺，需要再三哄騙，心情好了才願意配合上課，宛如「千金大小姐」的態度，讓他傷透腦筋，沒想到對方當下竟做出這種提議，他簡直害怕極了，於是隨便找理由搪塞，火速辭去工作，「雖然她長得很漂亮，但我不想犯罪」。

男子事後接獲家長抱怨才發現，雖然自己沒有膽量說出真正的離職原因，但女學生也未向爸媽坦承任何事情，如今在IT任職的他表示，對於當初做出離職的決定非常滿意，因為如果當時繼續教下去，恐怕會被捲入天大的麻煩也說不定。

延伸閱讀
公婆送千萬豪宅…小嬸秒黑化「禁兩老進屋」看孫只能站門口　她慘淪苦主
醫師長太帥！真面目曝光…多人掛號「搶看醫生」　院方回應了
養兒18年越長越不像「生父竟是公公」　3寶爸崩潰：婆婆也知道…真相超狗血

ET快訊
購屋免頭款！侯友宜拋「侯康貸」　全額最高貸1500萬利息補貼
快訊／課綱刪古文！北一女師轟「無恥」　教育部回應了
台北寶可夢中心開箱！　15萬元限定商品亮相
快訊／炎亞綸：謝謝證明清白！　「強制性交」不起訴確定
快訊／未開巴氏量表！三總醫遭毆6拳　法律系男下場曝
驚悚畫面曝！　20歲女腹中藏300顆腎結石
「守規矩的進不去！」　寶可夢粉專遭灌爆
五月天若認定假唱「恐面臨百億賠償」　上海政府：需退一賠三
ET民調／區域、不分區立委支持度　國民黨都奪冠

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

國二女學生要求「肉體授業」！男家教7天閃辭：原因不敢告知家長

超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

跟海底撈變臉師合跳《科目三》　女客人大秀絲滑舞步超賣力！

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

車銀優吻技名場面再+1　躲衣櫃親朴圭瑛伸舌頭了！

Lulu金馬狂瘦「險些露小亮點」XD　不敢和陶晶瑩比：非常高的標竿

超人氣牛肉麵老闆酒駕　路邊被抓！酒測達0.77

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

女兒洗完衣服請父幫忙搬　爸全程狂抱怨氣到不行XD

國二女學生要求「肉體授業」！男家教7天閃辭：原因不敢告知家長

帶愛貓檢查抱怨：有點挑食　獸醫見「超厚底盤」神回7字笑翻媽

朱宥勳／怒轟108課綱「無恥」　恐怕是該師有虧職守

金色三麥信義誠品店12／25店休改裝　明年第3季原址重新開幕

通路年底促銷開跑　安卓旗艦現省八千、iPhone 15再跌3500元

台裔教授罹難！美大學3死槍擊「槍手長相曝光」　應徵教職狂被打槍

實習律師醉駕賓士！撞護欄飛起砸3車害1死　起訴交國民法官審判

免衝寶可夢中心！特典卡「今還有4處」能領　網揪關鍵字：不用消費

小鵬汽車：福斯50億元入股已完成　雙方共研純電車獲重大進展

小島秀夫TGA登台揭新作　恐怖懸疑《OD》預告藏玄機

大巨蛋亞錦賽台日大戰　體育局呼籲搭大眾運輸避塞車

騎士對決逆向賓士！「嘲諷攻擊+1000」逼退

新奇熱門新聞

國二女學生要求「肉體授業」...男家教嚇到7天閃辭

鞋子灰綠vs粉白？吵2年真相曝光了

她每晚與「鬼情人」激戰！驚見「獠牙真面目」嚇瘋

擁34公分大鵰！他蟬聯20年「世上最大陰莖」寶座

住海邊？美國50州「詭異州法」

泡麵過期還能吃嗎？日廠商答案超意外

F1~F12功能鍵　還有這些真正用法

台灣文學界霸主是誰？來認識23位作家

麥當勞「奶昔大哥」不是奶昔！網友全崩潰

村落少年「轉大人」靠母驢　一試上癮

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

闖「彰化培元中學」驚見滿滿鬼影　照片曝光網嚇瘋

台灣10大恐怖遊樂設施！Top1網驚呼：不敢坐第2次

日本唯一破產城市　興衰史一次看

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

阿信突丟下麥克風！

即／彰化男芭樂園綑女友砍20刀　她斷臂亡

快訊／美大學槍擊3教職身亡　台灣副教授罹難

網傳黑白梗圖「婁峻碩去世…」　黃偉晉嚇壞爆哭

108課綱刪古文　北一女教師轟「無恥」爆紅

快訊／《黑澀會》Apple雙喜！懷孕又結婚

爺爺死前自爆秘密　竟是懸案通緝犯

6組免費貼圖！這3款「聖誕用到跨年」快載

彰化男果園綑女友　芭樂公主砍斷慘死　

北一女老師轟課綱「無恥」爆紅　本人回應了

史上最長寒假！3所大學12／25開始放假　總共放56天

直擊／台北寶可夢中心人潮大爆滿

快訊／五月天陷假唱疑雲首開唱！　阿信「現場真實嗓音」曝光

寶可夢中心深夜爆百名排隊潮

即／台北寶可夢中心禁夜排　已20人排

更多

最夯影音

更多
超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售

超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售
《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

跟海底撈變臉師合跳《科目三》　女客人大秀絲滑舞步超賣力！

跟海底撈變臉師合跳《科目三》　女客人大秀絲滑舞步超賣力！

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面