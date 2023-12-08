國二女學生要求「肉體授業」！男家教7天閃辭：原因不敢告知家長

▲日本國中女生要求與男家教發生肉體關係，嚇壞家教。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

文／CTWANT

讀書在許多人眼中是一件理所當然的事，先前有一名女網友在《Dcard》表示，因為家中沒有錢可以提供學費的關係，她為了唸書不惜出賣自己的肉體，與家教老師上床換取對方授課，借此跟上學業，未料在日本則是有一名男家庭教師透露，在某次授課過程中，女學生竟主動要求發生肉體關係，讓他嚇得在7天內閃電請辭。

日本職場新聞網站Career Connection上近日有一名男子投稿，表示來自福岡縣的他曾經擔任家庭教師，到府指導國中二年級女學生，這份家教工作是透過學生家長介紹，時薪約2000日元（約新台幣430元），但他最後卻因為無可奈何的原因辭職，原因是授課對象對主動要求發生肉體關係！

▲男家教的PO文。（圖／翻攝自推特）

男子表示，當天他一如往常到府授課，女學生卻態度丕變，主動表示想要上課，但同時也要求發生肉體關係。男子直言，女學生長相美麗，但卻相當任性，平時對課業興趣缺缺，需要再三哄騙，心情好了才願意配合上課，宛如「千金大小姐」的態度，讓他傷透腦筋，沒想到對方當下竟做出這種提議，他簡直害怕極了，於是隨便找理由搪塞，火速辭去工作，「雖然她長得很漂亮，但我不想犯罪」。

男子事後接獲家長抱怨才發現，雖然自己沒有膽量說出真正的離職原因，但女學生也未向爸媽坦承任何事情，如今在IT任職的他表示，對於當初做出離職的決定非常滿意，因為如果當時繼續教下去，恐怕會被捲入天大的麻煩也說不定。

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