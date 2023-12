英詩人澤法尼亞逝世！享壽65歲　曾拒女王頒發大英帝國勳章

▲英國詩人暨作家澤法尼亞(Benjamin Zephaniah)7日逝世,享壽65歲。(圖/路透)

文/中央社

英國詩人暨作家澤法尼亞(Benjamin Zephaniah)7日逝世,享壽65歲。他的作品深受牙買加音樂和詩作影響。他曾因英國的帝制及與奴隸制度的關連,而拒絕獲頒大英帝國官佐勳章。

法新社報導,澤法尼亞的家屬透過社群媒體Instagram發布聲明表示:「我們帶著極大的哀傷與遺憾宣布,我們心愛的丈夫、兒子暨兄弟在2023年12月7日凌晨過世。」

家屬還說,澤法尼亞在8週前診斷出腦部有一顆腫瘤。

澤法尼亞1958年出生在英格蘭中部大城伯明罕(Birmingham)。他的父親來自巴貝多(Barbados),從事郵差;母親則是牙買加人,擔任護理師。

澤法尼亞從小有閱讀障礙,13歲便因無法讀寫而輟學。他年輕時還曾犯下竊盜罪而在獄中服刑,但當他20歲出頭住在倫敦時,開始以詩人身分建立地位,並於1980年出版首本詩集「筆節奏」(Pen Rhythm,暫譯)。

2003年,澤法尼亞公開揭露自己拒絕接受大英帝國官佐勳章(Officer of the Order of the British Empire,OBE),他說是獲得時任英國首相布萊爾(Tony Blair)推薦,由當時的英國女王伊麗莎白二世(Queen Elizabeth II)頒發以褒揚他在文學上的貢獻。

澤法尼亞那時候表示,這項榮譽的名稱令他想起自己的祖先在白人主人手中所受的「殘暴」苦難。

他說:「當我聽到『帝國』一詞便感到憤怒,它讓我想起奴隸制、想起數千年的暴行,想起我的女祖先如何遭到強暴,以及我的男祖先如何被殘暴對待。」