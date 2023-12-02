美眾院歷史性表決！　「騙子議員」被趕出國會

▲美國共和黨籍眾議員桑托斯（George Santos）。（圖／路透）



文／中央社華盛頓1日綜合外電報導

美國國會今天進行歷史性表決，將紐約州共和黨籍聯邦眾議員桑托斯（George Santos）趕出國會。這位醜聞纏身的政客以謊言進入國會殿堂，被控用偷來的捐贈現金維持奢華的生活。

法新社報導，桑托斯是美國聯邦眾議院234年歷史中最豐富多彩但最具爭議性的人物之一，他也是自內戰以來第3位加入華盛頓流氓議員行列的人。

桑托斯2022年當選聯邦眾議員，助共和黨在眾院取得多數優勢，但很快就發現他的整個背景幾乎都是捏造的，包括他的教育、宗教以及他的個人和職業經歷在內。

35歲的桑托斯面臨數十項聯邦指控，包括盜竊競選捐款、信用卡詐欺、洗錢和身分盜竊等。

美國國會道德委員會調查發現他不當行為的「壓倒性證據」，並指控他試圖「在各方面欺詐性地利用其眾院候選人的資格」。

根據委員會，桑托斯據稱將捐款用於肉毒桿菌治療和OnlyFans色情網站，以及購買義大利奢侈品和前往拉斯維加斯（Las Vegas）等地度假，桑托斯否認所有刑事指控。

將桑托斯驅逐出國會需要眾院三分之二議員投票支持，雖然之前兩次嘗試都告失敗，但道德委員會報告足以動搖他許多捍衛者，他在100多名共和黨同僚壓倒性投票贊成下被趕出國會。