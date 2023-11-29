跨性別少女遭刺28刀慘死　兇嫌冷血喊：想聽「它」尖叫聲是男是女

▲英國跨性別少女布麗安娜遭2名未成年兇嫌刺殺慘死。（圖／翻攝自推特）



圖文／CTWANT

英國跨性別少女布麗安娜（Brianna Ghey）今年2月被發現陳屍公園，得年僅16歲。近日法庭文件揭露2名兇嫌皆為15歲的少女X與少年Y，兩人不僅深入討論如何謀害布麗安娜，甚至用它（it）來稱呼布麗安娜，Y更稱，「我想知道布麗安娜尖叫聲像男的還女的？」

據《每日郵報》報導，在TikTok擁有3.1萬粉絲的布麗安娜，因校園霸凌在離世前5天發文「我被學校開除了」，未料2月11日被遛狗民眾發現倒在沃靈頓（Warrington）卡爾切斯帶狀公園（Culcheth Linear Park）的小路上，X和Y也被目擊當時正跑離公園。

儘管布麗安娜遭刺28刀身亡震撼英國，但案件涉及未成年受害者及兇嫌，警方當時拒絕公布詳細案情，直到法院文件在近日揭露，外界才驚覺凶案遠比想像殘忍。X和Y制定「5人死亡名單」，並在放棄「聞到老鼠味」第1個目標後鎖定布麗安娜，其中X承認自己對布麗安娜的注意已到了「著迷」地步，Y則用它（it）來稱呼布麗安娜。

檢察官指出，X在訊息中提到「即使她（she）死了，我也要至少再刺1刀，因為這很有趣，哈哈」、「到時抓住她割斷她的喉嚨，從背後刺她，再把刀給我。」Y則說：「我想知道布麗安娜尖叫時的聲音是像男的還女的？」兩人也準備了用過量古柯鹼毒殺布麗安娜的B計畫。

檢方雖當庭展示對話證據，並指屍檢表明布麗安娜的頭、頸、背及胸部共有28處刀傷，其中頸動脈被切斷、心臟遭刺入是致命傷，遭刺部位與對話內容相符，X和Y仍舊拒絕承認犯行；法庭文件也指出，陪審員被告知X罹患自閉症、注意力缺陷多動症及表現出高度焦慮，Y則有自閉症、高度社交焦慮症。

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