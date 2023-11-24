桃園獨居女沒上班失聯！員警上門見她「裸身倒浴室內」

▲吳女沒上班失聯，員警上門見她裸身倒浴室內。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者沈繼昌、柯振中／桃園報導

桃園中壢47歲的吳姓女子平時在某餐廳工作，過去上班都相當準時，沒想到15日中午卻沒有到班，讓余姓女經理感到相當怪異，於是幫忙報警。而員警到場進入，赫然發現吳女裸身在浴室內，所幸最後送醫及時，將吳女救回了一命。

警方調查，余姓女經理15日中午報案，指稱47歲吳女平時出勤相當準時，當天卻沒有上班，且吳女有心臟病史、在外面租屋獨居，所以才報警求助，並且提供了吳女的租屋處地址。

中壢派出所接獲通報，派出員警范竣評、田軒瑜到場，且同步通報119救護車，而余姓女經理報案以後，也同樣趕往現場。

▲所幸送醫及時，吳女保住了一命，目前已轉入一般病房。（圖／記者沈繼昌翻攝）



由於吳女租屋的地點是透天厝，且每層樓都有許多分租套房，員警花了許多時間，才確認了吳女的住處，並且進入查看。警方進門後發現，吳女全身赤裸倒在浴室，且無法言語、動彈，於是立即上前幫助，協助將人送醫。

經過檢查後，吳女疑似因為溫差太大導致中風，若是再晚一點，可能會錯過黃金救援時間，經過治療以後，已經從加護病房轉為一般病房，情況正在康復。

而余姓女經理聽到吳女獲救，也放下了心中的大石。原來，2人除了是工作夥伴以外，平常也是好朋友，還好吳女度過了這次危機，希望能夠早日康復。