險成絕命終結站！鐵架落下猛砸276萬賓士...騎士嚇壞：差點就中

記者黃宥寧／台北報導

險成絕命終結站！北市1名男子今（24日）中午駕駛要價276萬起的E-Class賓士車，行經北投區裕民二路一處工地時，1片鐵架竟從天而降且不偏不倚砸在車子擋風玻璃上，隨後鐵架再彈飛，險砸路過的1名騎士。騎士餘悸猶存向《東森新媒體ETtoday》說，如果鐵架不是先砸到車，就是直接砸到他了。對此，轄區派出所已受理報案，積極釐清事發經過。

▲北市北投區裕民二路33巷一處工地鐵架，疑因風大從高處落下，砸中行駛中賓士車，一旁騎士也險遭砸。（圖／民眾提供）

賓士車駕駛向《東森新媒體ETtoday》指出，他當時右轉行駛到裕民二路33巷，鐵架就從高處掉落，直接砸在前擋風玻璃上，導致車身鈑金也明顯有一道長凹痕，擋風玻璃也碎成蜘蛛網狀。

▲賓士車遭從天而降的鐵架砸中。（圖／記者黃宥寧攝）

險遭砸中的騎士，情緒緊張的說，當下與賓士車行駛方向相反，鐵架要不是先砸到賓士車，就是他被砸，同時也表示，工地人員態度極差對他說：「你又沒受傷，有受傷去看醫生再來說」，讓他嘆一口說「不敢想像如果是砸到人會怎樣」。

轄區派出所獲報後，火速派員前往了解，目前工地人員、賓士車駕駛、騎士也前往派出所製作筆錄中，將進一步釐清事發經過。

稍早，永明派出所表示，現場因屬工安事件，分局已通報主管機關建管處裁處，另車主提出毀損告訴，依刑法毀損罪、公共危險罪嫌函送士林地檢署偵辦。

據了解，發生意外的工地為「北投石牌市場BOO建案」，占地面積1963坪，未來將規畫為3大棟樓，全高35樓，1、2樓將規畫為商場及高檔超市，3樓及34、35樓為公設層，4樓以上則規畫為商務出租住宅，未來傾向全棟出租經營。