台9線台11丙測速照相「90天開6萬張罰單」　國庫進帳9000萬元

▲花蓮警方今年2月啟用台9線花蓮富源至瑞北段2支測速照相桿，截至8月底共開出近1.8萬張罰單。（圖／翻攝畫面）



交通新制於6月上路，其中針對危險駕駛、嚴重超速者，最重罰3萬6千元，3個月內花蓮市因違規超速就開出6萬多筆罰單，進帳9千多萬，其中台9線今年2月設置數位式雷達測速照相，至8月底為止已開出1.8萬張罰單，提醒大家台9線限速50、台11丙線為70，切勿因超速造成荷包失血。

台9線花蓮瑞穗富源至瑞北段完成拓寬工程後，路寬敞筆直，常有駕駛不小心違規超速，中央分向綠帶無防護式路肩，偶有交通事故據潛在風險，工程完至今2月共發生8件死亡車禍、87件交通事故，經地方反映要求，警方在台9線250.8公里及248.1公里南下車道，增設2隻「數位式雷達測速照相」設備。

台9線今年2月至8月底為止，共開出近1.8萬張罰單，相當於每月約3000張，警方表示，測速照相是阻止駕駛違規超速造成事故發生，不是要刻意開罰民眾，據警方觀察近期每月車禍次數明顯降低，可見此防制成效顯著。

警方呼籲民眾，違規超速可依《道路交通管理處罰條例》處1200元至2400元罰鍰，如超過規定限速60公里以上者，可處6000元至2萬4000元罰鍰，並吊扣該汽車牌照6個月，希望遏止駕駛人違規超速。

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