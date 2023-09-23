空拍畫面曝！明揚惡火持續延燒　濃煙狂竄如煉獄…消防車也遭埋沒

記者吳奕靖、陳韻如／屏東報導

屏東明揚國際科技公司（8420）工廠22日傍晚傳出爆炸，造成102人輕重傷、4名勇消不幸殉職，目前火場內還有人員失聯尚未尋獲。今上午搜救行動仍持續進行，但火勢仍未完全撲滅，現場還冒出陣陣黑煙，而空拍畫面曝光，可以發現整個廠房像被炸彈轟炸，仔細一看還能看見消防車遭埋沒，現場宛如人間煉獄。

▲明揚空拍畫面，消防車也遭瓦礫埋沒。（圖／民眾提供）

初步了解，屏東警方昨傍晚5時31分接獲報案，明揚國際科技公司工廠發生火警，立即派員前往現場灌救，不料因廠內存有大量烷、天然氣等化學物品，導致警消一射水就發生爆炸，第一批搶進火場的警消當場遭炸傷，倉庫入口處也崩塌塞住。

當下站在最前線的勇消賴俊儒遭強烈的爆炸衝擊波噴飛，全身嚴重受傷，經送醫搶救後宣告不治。另外3名勇消陳柏翰、鍾吉垣、施寶翔在爆炸後一度失聯，由於現場火勢猛烈、爆炸聲不斷，場面相當混亂，3人直到凌晨1時許才被同袍發現遺體，但由於屍身遭火噬，後續只能透過採取DNA比對身分。

透過現場空拍畫面可以看見，整個廠房就像被炸彈轟炸，周遭布滿被炸飛的建築物殘骸、瓦礫，仔細一看還能發現消防車也遭埋沒，現場宛如人間煉獄。而由於目前火勢尚未撲滅，廠房內還不斷冒出陣陣濃黑煙，但消防人員搜救行動仍持續進行，不放棄任何希望盼能盡早找出失聯人員。