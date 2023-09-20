快訊／莫德納XBB疫苗9／26開打！「分三階段」 全民接種時間曝光

記者洪巧藍／台北報導

莫德納XBB.1.5疫苗確定9月26日開打！疾病管制署今（20）日宣布，首週優先提供65歲以上民眾，以提升免疫保護力，降低重症及死亡風險。10月2日提供醫護人員，10月9日暫訂全民開打。

▲莫德納XBB.1.5疫苗、接種對象。（圖／疾管署提供）

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疾病管制署今(20)日表示，世界衛生組織(WHO)於今(2023)年5月針對COVID-19疫苗抗原組成提出聲明，建議使用單價XBB.1衍生譜系作為新疫苗抗原成分，以提升對抗主流病毒株之免疫保護力。目前國內外疫情仍持續且以 XBB為主流病毒株，爰經衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)於今年8月30日參酌WHO及國際各國建議、莫德納 XBB.1.5疫苗臨床試驗報告、用法用量與國內目前COVID-19疫苗儲備及使用情形，建議今年9月至明(2024)年9月全民接種1劑(除滿6個月至未滿5歲幼兒未曾接種者接種2劑等)莫德納XBB.1.5疫苗。

▲莫德納XBB疫苗9/26開打。（圖／疾管署提供）



疾管署說明，考量國內本土併發症中65歲以上民眾佔7成以上，為降低感染COVID-19後併發重症和死亡風險，規劃接種對象實施期程如下：

一、首週自今年9月26日優先開放65歲以上民眾接種；

二、自10月2日起再開放醫護人員接種；

三、暫定自10月9日起開放全民接種，將視上述接種情形調整。

疾管署呼籲，為因應病毒株演變，請民眾依開放時程安排接種，各地方政府亦將因應實施期程妥為安排/指定合約醫療院所提供接種服務。另為鼓勵民眾接種，各地方政府將自今年9月26日起提供接種COVID-19疫苗之65歲以上民眾500元(含)以下衛教品，請民眾踴躍前往接種，以提升免疫保護力。相關接種資訊及衛教品發放，請以各縣市公布資訊為主。

此外，經考量變異株演進與目前國內疫苗庫存量、效期及接種實務作業等因素，自提供莫德納XBB.1.5疫苗接種服務起，將同時停止提供莫德納原病毒株單價疫苗與雙價BA.4/5疫苗及BNT原病毒株單價疫苗接種；Novavax則持續提供民眾選擇。

▲莫德納XBB.1.5疫苗、接種對象。（圖／疾管署提供）



疾管署亦提醒，請民眾前往接種COVID-19疫苗前，應備妥健保卡或其他可證明身分之證件，並請記得攜帶「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，於接種前評估時，說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。接種後亦請多加留意身體狀況，多喝水多休息，亦請家人協助注意，如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。