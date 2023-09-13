火車上表演「弄蛇」要求打賞遭拒！他怒「放蛇出籠」乘客全嚇壞

▲印度街頭常可見弄蛇表演。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

街頭藝人賣力表演，總希望觀眾能投錢打賞。近日印度有4名弄蛇人在火車上表演弄蛇術，因為乘客不打賞，他們氣到把蛇放生，引發騷動。

據《印度時報》報導，該事件發生在印度北方邦班達縣（Banda），往中央邦瓜廖爾（Gwalior）的火車上，9日晚間有4名弄蛇人在火車上表演，因為不爽賺太少，還有人不願意丟錢，他們跟乘客發生爭吵，弄蛇人氣到直接把蛇放出來，車廂一片混亂，乘客們爭先恐後爬到上鋪躲避蛇。

乘客庫馬爾（Dheeraj Kumar）回憶，當時弄蛇人很快開始表演，他們掀開籃子的蓋子，一條蛇出現了，跟著葫蘆笛聲扭動，表演結束後，他們向大家要錢。庫馬爾說，有些人有給錢，有些人拒絕了，目前還不清楚弄蛇人起爭執的原因，因為他們突然在車廂內放蛇，大家都嚇壞，有些人甚至躲到廁所等到事情結束。

據悉，有人打給鐵路控制室請求幫忙。馬霍巴車站政府鐵路警察負責人辛格（Akhilesh Pratap Singh）說，他們收到鐵路控制室發的消息。最後，弄蛇人抓住了蛇，沒有乘客受傷，在火車進入馬霍巴前下車。辛格解釋，這趟開往瓜廖爾的火車繼續行駛，而弄什人的身分很快就會查出來。

弄蛇術是東南亞地區的一種街頭表演藝術，在印度很常見，弄蛇人會對放在竹簍裡的蛇吹樂器，蛇就會探出頭扭動，而牠不會攻擊弄蛇人，就好像被催眠一樣。表演的蛇大多是眼鏡蛇或蝰蛇，有些蛇的毒牙會被拔掉，嘴也會被封住。

【ETStar開課了】

10種課程．限時大優惠（進入學習平台）

步驟1：點選課程「立即結帳」

步驟2：輸入折扣碼「elco0722」，按使用折扣，即可享早鳥優惠再打9折

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

1包只要15元►毛孩專用NU PETS益生菌 讓愛貓愛犬免疫升級 限時↘$450

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

延伸閱讀

▸ 建築工人持電鋸拆屋 疑屋主拒絕付款他大喊：這是不付錢的下場

▸ 只要250萬！賣家自售透天凶宅「曝光上吊地點」 網友讚嘆：價格真不兇

▸ 網紅14歲被親媽送去整容 「砸近2千萬狂整3百次」網見零修照崩潰