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馬祖藝術島9／23登場！1.1萬玩3天2夜　3遊程「導遊伴跳島」

▲長汎假期推出的馬祖國際藝術島三大主題遊程，行程路線有南北竿、東西莒、東引。（圖／長榮）

▲長汎假期推出的馬祖國際藝術島三大主題遊程，行程路線有南北竿、東西莒、東引。（圖／長榮）

記者李宜秦／台北報導

第二屆「2023馬祖國際藝術島」即將於9月23日起在四鄉五島登場，活動為期98天，展演至11月12日。長榮集團直營旅行社「長汎假期」搭配立榮航空台北-北竿、台北-南竿、台中-南竿等三條馬祖航線，推出官方合作夥伴主題遊程，內容包含欣賞藝術展品、觀光旅遊、品味當地特色餐食，跳島賞遊馬祖。

長汎假期為藝術癮者推出三大主題遊程「南北竿藝術盛典3日」、「南北竿＋東引島嶼3日」、「南北竿＋東西莒3日」三支行程，售價新台幣11,000元起。走點包含了《轉厝計畫》、《島嶼風景》、《島嶼生息》、《迴島嶼吧》、《島內視角》、《地下實驗室》、《味蕾實驗室》等多項計畫，行程特別安排經導覽培訓的專任導遊，讓旅客更能透過藝術的視角，重新翻轉對馬祖的印象。

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立榮假期也針對馬祖國際藝術島，推出官網限定折扣，即日起至11月9日止，於立榮假期訂購機加酒，結帳輸入專屬折扣碼「2023matsu」，立即享有單筆訂單折300元優惠，限量200組。

由中華文化總會與連江縣政府共同主辦的馬祖國際藝術島是十年為願景的藝術計畫，且為台灣首個跳島藝術活動，在2022年首屆活動以藝術帶領旅人走進馬祖，引起國際注目。

第二屆計畫邀請了多位國際藝術家參與，並承接首屆「島嶼釀」概念，以釀製老酒的過程「生紅過夏」為題，引用馬祖釀老酒的俗諺揭幕，象徵如同老酒歷經時間洗禮，藝術在馬祖持續發酵。

在其9項核心計畫中，集結超過65件作品、21場演出和18場參與活動，結合馬祖在地、台灣以及德、美、日等多位國際藝術家共同創作，把醞釀多時的馬祖島嶼故事，轉化為充滿地方魅力的藝術作品。

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