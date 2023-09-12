美國找到海底「未知金蛋」難倒科學家　真面目出爐！恐是新物種

記者許力方／綜合報導

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）8月起在阿拉斯加灣執行深海探索任務，派出探測船下潛尋訪未知水層，直播時意外發現一枚閃閃發光的神祕球體，團隊困惑又興奮，網路上更流傳這是一顆「外星金蛋」。經採集將球體送至探測船上，初判它可能與某種已知物種或新物種有關，也可能是現有物種的未知生命階段。

NOAA海洋探勘部門的研究團隊「阿拉斯加海景5號」（Seascape Alaska 5）從8月23日起，針對太平洋200米以下深海棲地探索，8月30日遙控探測船前往阿拉斯加海岸深處一處水下火山，意外在3.2公里深處發現了這顆從沒見過、閃亮亮的神祕球體。直播時，科學家們對這一發現又驚又喜，直呼很像「恐怖片的開場」，更坦言被難倒了，「我只希望我們戳它的時候，不會有東西跑出來」。

▼深海找到一顆「金蛋」，科學家驚：像恐怖片開場。（圖／翻攝NOAA）



▼金蛋內有破洞、外皮柔滑來源成謎，美國科學家坦言被難倒。（圖／翻攝NOAA）



研究專家推測，這顆「金蛋」可能是一頂黃色的帽子、一張臉、一個卵殼或是死掉的海綿，其中一名成員還說「當我們集體意識到無法識別它時，就真的是件怪事了，什麼樣的生物會做出這樣的殼？」經機器手臂觸碰，他們發現外皮柔軟，且發現球體裡面有一個很大的破洞，懷疑可能是有什麼東西試圖要鑽進去。

研究團隊受訪時指出，這次發現金蛋被難倒是挺令人難為情的，但也再次提醒世人，人類對地球所知仍非常有限，尤其是海洋。於是團隊用溫和、特殊的吸取管將這顆直徑約10公分的金蛋，從附著的岩石收集下，帶回船上實驗室進一步研究，並進行DNA檢測確認金蛋的來源。

研究人員初步認為，金蛋可能和某個已知物種或新物種有關，也可能代表了現有物種的未知生命階段，而DNA檢測也可能會驚人發現它是完全未知的新動物。有專家同意NOAA科學家的看法，認為可能是個卵殼，某些容易受傷的深海魚類都會在海洋火山、珊瑚棲地產卵，才會出現破洞，代表有東西孵化出來游走了。

英國普利茅斯大學深海生物學教授豪爾（Kerry Howell）就認為，她20年的深海探索生涯中，從未見過這樣東西，她認為深海還有很多未知物種，因此金蛋很容易和新物種連結，若是海綿，那蛋裡的洞可能是生物呼吸、吐氣的地方；若是卵殼，則可能是動物孵化的地方。