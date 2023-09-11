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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

憲法法庭裁定駁回不附理由 法界罵翻

我們想讓你知道…東吳大學法研所教授李念祖投書指出，憲法法庭1年受理數以千計的案件，只有不到2%的案件可獲得受理做成實體裁判，而憲法法庭裁定不受理卻不附理由，這與所有訴訟法規定法庭裁判應附理由的要求相違背，憲法法庭乃是憲法訴訟的終審，裁判駁回沒有不給理由的道理。

▲▼冤案救援，再審，司法救濟，救援。（圖／pixabay）

▲民眾聲請釋憲只有不到2%聲請案獲得憲法法庭作成實體判決，然而98%案被駁回卻未附理由說明。（圖／pixabay）

記者蘇位榮／台北報導

裁判憲法審查制度實施以來，民眾聲請釋憲遭憲法法庭駁回的比率高達98%，對於憲法頗有專研精通的東吳大學法研所教授李念祖投書指出，憲法法庭1年受理數以千計的案件，受理的要件嚴格，只有不到2%的案件可獲得受理做成實體裁判，而憲法法庭裁定不受理卻不附理由，這與所有訴訟法規定法庭裁判應附理由的要求相違背，憲法法庭乃是憲法訴訟的終審，位於司法系統的顛峰位置，裁判更沒有不給理由的道理。

李念祖教授這篇投書引起各方重視，許多人才驚覺，憲法法庭判決駁回竟然不會在判決書附上駁回理由，在社群媒體廣泛討論。

台北律師公會憲法委員會主任委員湯東穎律師表示，不論民刑事案件，按照目前訴訟法的規定，法院若判決不受理，判決書應附駁回理由，否則民眾怎會知道法官怎麼判的、為什麼會駁回。憲法法庭裁定駁回民眾的釋憲聲請，依理也應附上理由，讓民眾了解。他猜想，憲法法庭可能因為案量大，就套用例稿，製成裁定書，而例稿通常寫得很簡略，有高度重複性，民眾看了更是不解為何被駁回。

李念祖投書指出，法律為什麼規定裁判必須附具理由？因為這是當事人應享有的訴訟基本權利，也是訴訟正當程序的一部分。包括大法官在內，法官依法獨立審判，是權力分立的終端環節。法官不是民選的職位，法官裁判的結論只是法官行使審判權的結果，法官裁判的理由才是行使審判權顯現正當性的所在。憲法法庭不附具理由的駁回裁判，展現的只是大法官權力，這種做法，司法獨立恐已與司法獨裁難以分別。

李念祖指出，或許是憲法法庭不受理案件的數量頗大，不受理裁定經常使用固定的格式，但這種做法能否符合《憲法訴訟法》「應附理由」的要求？憲法法庭久受質疑，卻積習不改。例如在駁回裁定上，指稱當事人的主張「難謂已於客觀上具體指摘有如何牴觸憲法之處。」即為常見的格式。然而這一句話只能說是結論，不能稱為理由。

這種可適用於任何不受理案件的句子，能說是符合《憲法訴訟法》要求的理由嗎？憲法法庭的案件量又大又多，可以是裁判不提供理由的藉口嗎？什麼情形才算是已做到「客觀上具體指摘」的程度？如果可以千篇一律使用類似的話術做為不受理的「理由」，有法律依據嗎？

▲所有的釋憲案，都在這個大法官評議會場討論作出解釋。（圖／記者蘇位榮攝）

▲所有的釋憲案，都在這個大法官評議會場討論作出解釋。（圖／記者蘇位榮攝）

謝協昌律師亦指出，依照憲法訴訟法，憲法法庭裁定案件不受理的理由通常會寫「聲請不合法」或「聲請顯無理由」之類的文字，這種寫法很空泛，沒有進一步具體說明，似乎大法官隨便找個理由就駁回。

他指出，憲法訴訟是專業訴訟，民眾通常會找律師承辦，民眾會聲請釋憲也必然是案件有所冤曲及錯判，希望藉由釋憲尋求正義救濟，但憲法法庭施行以來，作成解釋的案件多是具社會發展意義的特殊案件，對於重大法律爭議卻顯少作出裁判，這與當初引進裁判憲法審查制度、介入個案審查的初衷已相違背；民眾和訴訟代理人費盡心力撰寫釋憲聲請書，若是憲法法庭都不看卷證就裁定駁回，駁回理由僅有幾個字「聲請裁判顯無理由」或「聲請不合法」，沒有針對法律爭點作出說明，甚至憲法法庭對案件審查標準不一致，大法官身為憲法捍衛者，這樣做法實在說不過去。

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