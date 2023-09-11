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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

憲法法庭案量爆衝 98%駁回 民眾翻案期待落空

我們想讓你知道…根據司法院統計，去年一月至今年七月底，向憲法法庭聲請的釋憲案高達5555件， 案件總量是過去大法官會議時期的10倍以上，十五位大法官不堪負荷，憲法法庭的人力嚴重不足，而釋憲案駁回的比率高達98%。

▲憲法法庭去年111年終結案件，裁定駁回比率高達97.32%。（圖／記者蘇位榮攝）

▲憲法法庭去年111年終結案件，裁定駁回比率高達97.32%。（圖／記者蘇位榮攝）

記者蘇位榮／台北報導

憲法訴訟法自去年一月四日施行以來，過去的大法官會議改為憲法法庭，憲法訴訟全面法庭化、裁判化，民眾冀望憲法法庭為第四審，聲請釋憲案大量湧進憲法法庭，根據司法院統計，去年一月至今年七月底，向憲法法庭聲請的釋憲案高達5555件， 案件總量是過去大法官會議時期的10倍以上，十五位大法官不堪負荷，憲法法庭的人力嚴重不足，而釋憲案駁回的比率高達98%。

過去大法官會議時代，釋憲案聲請案量少之又少，因為大法官僅能就法律規定作違憲審查，也就是說，大法官只能判斷法律條文是否違反憲法作出解釋，不能介入個案審查，案件量自然很少，根據司法院統計，在憲法訴訟法施行以前，民國106年到110年大法官平均每月新收50件釋憲聲請案，案件量相當少，每月也幾乎都能終結案件49.8件，案量收支算是平衡。

但自從111年1月4日憲法訴訟施行，大法官整個情況改變，從111年1月到112年7月，憲法法庭平均每月新收釋憲聲請案達272件，是過去的5倍以上，每月終結252件，留下積案，若是時間拉長，積案量就會相當可觀。

▲憲法法庭收案量爆增，民眾聲請釋憲案件量是過去大法官會議時期的十倍以上。（圖／記者蘇位榮攝）

▲憲法法庭收案量爆增，民眾聲請釋憲案件量是過去大法官會議時期的十倍以上。（圖／記者蘇位榮攝）

為什麼憲法法庭會爆增這麼多的釋憲聲請案？主要與司法院長許宗力引進裁判憲法審查制度，民眾有所期待有關。許宗力留學德國，過去擔任大法官八年，接任司法院長又同時擔任大法官會議主席，他專研憲法公法，對於大法官的運作相當嫻熟。長期擔任大法官，他認為原本的大法官解釋方式有漏洞，當普通法院的法官適用法規作成判決時，法規本身雖然合於憲法要求，但是法官以不正確的方式適用法規，導致判決結果侵害人民的基本權利，這種「裁判違憲」狀態，無法以大法官的違憲審查方式解決，因此，司法院修法，將原本的「大法官審理案件法」修正，引進「裁判憲法審查」制度，讓大法官可以就個案審查救濟（一般人稱憲法法庭成為「第四審」），整部法律改稱為「憲法訴訟法」，過去的大法官會議也改稱為憲法法庭。

憲法訴訟法於111年1月4日施行，引進「裁判憲法審查」制度，民眾打官司敗訴，大多會認為普通法院的法官在適用法律或解釋法律上，誤認或忽略憲法賦予人民的基本權利重要意義，而有違憲之虞，於是爭先恐後提起憲法訴訟（這二年案件量爆衝到5千件以上），期待大法官能夠為其伸冤，作成釋憲解釋，推翻普通法院的判決，而有翻案的可能。

然而，民眾的翻案期待，最終落空。

依據司法院統計，111年全年憲法法庭共終結3241件釋憲案，其中裁定不受理3154件，比率高達97.32%，而作成實體裁判僅37件，比率為1.16%。這個數字真的會讓一般民眾心涼了半截，幾乎是高達98%的釋憲聲請案都被駁回，這樣怎能期待大法官為他們洗冤改判？

對於民眾期待憲法法庭成為「第四審」，憲法法庭認為這是錯誤期待。整個憲法法庭只有15位大法官、4位研究法官及30位法官助理，案量這麼大，不可能每件案子作成實體認定，美國聯邦憲法法院有選案制度，只有極少案件才能進入釋憲，德國的憲法法庭符合門檻的案子更少，而台灣的憲法法庭設有審查庭機制，先過濾篩選案件，審查庭三位大法官未達一致決，就會送憲法法庭評議是否受理，只有在極特別的情況下，例如普通法院法官裁判涵射的法規範明顯違憲，憲法法庭才可能廢棄個案判決，對個案救濟。

去年（111年）憲法法庭作成20號判決，今年已作14號判決，這些憲法判決案件，憲法法庭真正介入個案審查廢棄終審判決的案子只有4件，若算成功比率，這二年民眾聲請釋憲案件達5555件，比例不到千分之二。看來，雖然大法官開了「裁判憲法審查」的這扇窗，但真正能讓大法官選案進入個案審查救濟的可能性實在極低。

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