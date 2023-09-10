大直受災戶返家拿家當！聞基泰董座辭職　怒批「不負責」：要逃跑嗎

記者黃國霖、陳韻如／台北報導

基泰建設新建案「基泰大直」施工不慎造成鄰近公寓塌陷，基泰建設今（10）日召開記者會，董事長陳世銘表示身為起造人，願意對社會大眾、股東和客戶負責，宣布辭去董座一職。不過此舉住戶並不買帳，認為陳世銘應該要扛起責任，而不是辭職逃走，「下台有用嗎？這不就不負責的態度嗎？」

▲大直受災戶怒批陳世銘不負責任 。（圖／記者黃國霖攝）

基泰建設今（10）日召開記者會，董事長陳世銘宣布辭去董事長職務，「相信在所有公司同仁的努力下，一定能完善完成工作，向社會大眾關心表達感謝，也對造成社會困擾非常抱歉。」語畢再次向大眾鞠躬便快閃離去。

▲大直工地塌陷，基泰建設董事長宣布辭職。（圖／記者莊喬迪攝）

對此，有住戶接受訪問時並不買帳，「辭職有什麼用」，該住戶認為，事情已經發生不就是要將責任扛起來，「下台有用嗎？不就不負責的態度嗎？我們住了幾10年都沒事，不就是因為他們蓋房子才影響到的嗎？這可以推卸的嗎？」

▲▼大直工地塌陷，受災戶搬運私人物品。（圖／記者黃國霖攝）

該住戶表示，因為發生事情，他們每天都在擔心受怕，而至今卻仍未接到基泰人員的聯繫，讓他們相當無奈，「我們這房子能不能住都不知道，有家歸不得怎麼辦？」

該住戶無奈表示，自己的房子才剛花了400萬元整修，沒想到卻遇到這件事情，希望政府能夠趁這機會來都更，而至於是否有意願再與基泰合作重建，該住戶則直言，「我對基泰沒什麼信心」。