快訊／高端內線交易案宣判！「抗癌戰將」夫妻4天賺15萬下場曝

▲「抗癌戰將」劉滄梧及妻施庭芳涉高端洩密、內線交易遭起訴，6日宣判。（合成圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

食藥署疫苗專家審查委員會任專家委員劉滄梧，2017年7月參與高端新冠肺炎疫苗緊急使用授權，返家將訊息意外洩給任職台大影像醫學部主任妻子施庭芳，施妻不法獲利15萬1000元，2人慘遭起訴。士林地院今（6日）宣判，劉被依洩密罪判3月、可易科罰金，緩刑2年，需繳公庫20萬；施依內線交易判1年6月，支付100萬給公庫，緩刑4年。

2021年7月18日（週日）66歲劉滄梧上午開完專家審查會傍晚才返家，施妻（64歲）好奇問了一下整天都在幹嘛，劉不以為意脫口會議結果「有條件通過高端新冠疫苗緊急使用授權」，施妻立即以LINE問命理師「高端通過，可以買嗎？」命理師允後，施搶在隔日重大消息公布前，砸521萬元以均價260.5元大買20張高端，分別在同年月23日、26日分批賣出股票，迅速獲利15萬1千元後離場。

檢方認，劉滄梧雖因為職務關係知道內幕消息，但並無明確事證可證明有協助妻子買賣股票，難以認定是共犯，因此內線交易罪嫌獲不起訴處分，僅以洩密罪起訴；施女則被依內線交易罪起訴。

▲士林地檢署針對高端案起訴開記者會說明。（資料圖／記者黃宥寧攝）

法院審理時，2人均坦承犯行，施女也懺悔向法官說，「從案子開始，人生幾乎崩潰」，強調沒有犯罪意圖，才會用自己名義買賣股票，也稱自己是認真工作的人，在醫界有不錯名聲，但如今只有搜尋自己名字，不再出現好的成就而都是與內線交易有關新聞。

施女其辯護律師說，從偵查第1分鐘開始施女將自己交易行為如實交代，未浪費司法資源，深表悔悟，同時稱，施內線交易與常見犯罪不同，因長期身處在醫學專業活在象牙塔中，完全就是不懂法律，長年付出全被內線交易壓在巨石下，且無直接被害人，也為此付出數10年建立的人格學術聲譽，確有可憫恕之處，經歷沈重教訓，此生絕無再犯可能，懇請庭上，惠賜緩刑。

有「抗癌戰將」稱號的劉也懊悔說，2021年7月18日開會當天，是高度專注狀況下，一整天下來非常疲憊，是一時疏忽才說開會結果，是無心之詞，也沒想到妻子會去買股，真的非常愧疚，請庭上審酌一時疏忽造成這樣狀況給予從輕量刑。

士林地院審理後今（6日）宣判，考量2人沒有前科，偵查期間就犯行表示認罪，繳回犯罪所得，犯後態度尚屬良好，且不法所得金額非高、影響證券交易巿場程度非鉅，依洩密罪，將劉男判3月，依內線交易罪，判施女1年6月，2人皆獲2、4年緩刑，須各繳國庫20萬、100萬元。全案可上訴。