非法捕撈保育類鯊魚！聖吉群、金昌21號漁船返港就被抓　重罰千萬





▲漁業署執行卸魚檢查查獲大量禁捕黑鯊。（資料照／漁業署提供）

記者陳韻如／台北報導

農業部漁業署派員在屏東東港執行卸魚檢查，沒想到卻發現聖吉群與金昌21號兩艘漁船夾帶禁捕魚種平滑白眼鮫（黑鯊）、污斑白眼鮫（花鯊），農業部後續依法開罰共1000萬元。不過，兩艘漁船的船東不服裁罰，提起訴訟，但最高行政法院認為，若不重罰，無意識放任及袒護非法漁業行為，勢必會使台灣遭受到國際抵制，因此判船東敗訴確定。

根據判決，金昌21號2019年3月8日返港，被漁業署發現船上有平滑白眼鮫（黑鯊）的魚鰭923.5公斤，以及污斑白眼鮫（花鯊）魚鰭67.4公斤，並認定該船違反遠洋漁業條例第13條第1項第11款，及「鮪延繩釣或鰹鮪圍網漁船赴太平洋作業管理辦法」第51條第2項規定，後續被依遠洋漁業條例分別裁處350萬元（黑鯊）、225萬元（白鯊），並分別收回漁船漁業證照5月及2月，及沒入魚鰭，並列為高風險漁船一年，另裁罰船長140萬元。

無獨有偶，聖吉群2019年10月25日捕魚返回東港，同樣被漁業署發現，該船夾帶兩包乾魚翅共22.2公斤，經採樣後送DNA化驗鑑種，證實其中20.35公斤（換算全魚重為1017公斤）魚翅屬禁捕魚種平滑白眼鮫（黑鯊），另1.85公斤（換算全魚重為92.5公斤）魚翅亦屬禁捕魚種污斑白眼鮫（花鯊）。

農業部事後認定，聖吉群屬重大違規行為，同樣分別裁處225萬元（黑鯊）、200萬元（白鯊），並將22.2公斤的乾魚翅全數沒入。

對於裁罰，兩艘漁船船東均不服，並提出訴訟，主張漁船在啟航前均已宣導禁捕魚種的相關規定，而船隻航行在外，船東鞭長莫及，也無從得知漁船捕撈何種魚種，認為農業署對船東開罰有違誤，因此提出訴訟。

不過最高行政法院認為，我國為中西太平洋漁業委員會員，應避免因未踐行國際規範，導致漁業整體產業不能競存於國際。另主管機關對於捕撈、持有禁捕魚種等之重大違規行為所施予之處罰及管制措施，若未為合義務性裁量，將滋長漁船違規捕撈行為，無異是放任及袒護非法漁業行為，勢必會讓我國遭受國際抵制，嚴重影響我國遠洋漁業之權益，殃及合法捕撈漁船之利益，因此判決船東敗訴。全案確定。