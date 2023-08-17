英國首席指揮家加德納率倫敦愛樂管弦樂團訪台

▲小提琴家魏靖儀將以史特拉底瓦里名琴與倫敦愛樂共同演出 。（圖／新象提供）

生活中心／台北報導

2023年英國留聲機雜誌圈選世界十大交響樂團—倫敦愛樂管弦樂團 ( London Philharmonic Orchestra ) 即將訪臺，新象文創有幸獲力晶文化基金會鼎力支持、冠名贊助的「力晶2023藝文饗宴-倫敦愛樂管弦樂團」，將於10月10、11日在臺北國家音樂廳演出兩場。由當今活躍於北歐與國際樂壇的指揮家—愛德華．加德納領軍，攜手臺灣新生代小提琴演奏家魏靖儀同臺演出。

擁有長久並顯赫歷史的倫敦愛樂管弦樂團自1932 年創立以來，始終被譽為世界上最偉大的樂團之一，其最廣為人知的風格是最具前瞻性、開創性，為饕客級古典音樂愛好者提供了令人興奮，且具觀賞與聽覺兼備的極佳音樂饗宴。其錄音著作繁多，擅長曲目風格多元，從英國傳統音樂到當代音樂作品，從古典音樂、跨界流行到影視與電玩音樂，皆為當代創下驚喜與雋永，於英倫與國際樂壇均具備代表性與卓越超凡地位。

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倫敦愛樂此次訪臺，將由首席指揮—愛德華加德納 (Edward Gardner, b.1974) 率團領軍。適逢倫敦愛樂成立90週年之際，將為臺灣樂迷帶來從浪漫到新古典多部經典之作，如：孟德爾頌《芬加爾岩洞》序曲、布拉姆斯：C小調第一號交響曲、德弗札克：D小調第七號交響曲，以及英國當代作曲家沃恩威廉斯《泰利斯主題幻想曲》等饕客級古典樂迷不容錯過的經典作品。

北歐當今最活躍於國際樂壇之指揮家愛德華·加德納 (Edward Gardner) 為倫敦愛樂與卑爾根愛樂 (Bergen Philharmonic) 之首席指揮。《泰晤士報》盛讚其指揮風格是「熱情滿溢、活力盡現」。

新秀小提琴家魏靖儀也將本次兩場音樂會演出，他將以奇美文化基金會長期贊助之1722年製造之的史特拉底瓦里名琴— Antonio Stradivari, the 'Joachim-Elman' (世稱「艾爾曼音色 (Elman Tone)」 來演奏。此把史特拉底瓦里曠世名琴—「姚阿幸-艾爾曼 ('Joachim-Elman')」與倫敦愛樂管弦樂團共同合作，為臺灣的樂迷帶來「西貝流士：D小調小提琴協奏曲」，以及「聖桑斯：B小調第三號小提琴協奏曲」兩首作品。透過浪漫到新古典風格作品，展現Elman Tone的洪亮共鳴與溫潤有緻的音色特質，可謂珠輝玉映，相得益彰。

此把曾為浪漫時期匈牙利小提琴家姚阿幸 (Joseph Joachim, 1831-1907) 所擁有的史特拉底瓦里名琴，l907年後由俄籍小提琴家艾爾曼 (Mischa Elman, 1891-1967) 廣泛使用並巡迴演奏長達41年。至此，名琴被冠以兩位大師之名－「姚阿幸-艾爾曼 ('Joachim-Elman')」。1948年，此琴轉入收藏暨鑑賞家布魯菲爾（Samuel Bloomfield）之手，1981年由捷克當代名小提琴家蘇克（Josef Suk, 1929-2011）為期十年的珍藏使用，1991年再轉為奇美文化基金會珍藏。奇美文化基金會長期以來將所蒐藏之名琴出借給具有潛力的音樂家與學子，此琴自蒐藏後未曾再次正式長期出借，更顯得此把1722年的史特拉底瓦里名琴的備受矚目與珍稀寶貴。此外，就豐富的歷史傳承而言，更顯得此次音樂會之意義非凡。