睽違17年！石虎現蹤台南　林業署：國土生態綠網建置奏效





▲暌違17年，石虎再度現蹤台南曾文溪下游。（圖／林業署提供）

記者楊惠琪／台北報導

農業部林業及自然保育署今（9日）指出，近期在嘉南地區進行淺山平原野生哺乳類潛在移動廊道調查，發現石虎在曾文溪下游現蹤，這是自95年在台南白河鹿寮水庫發現紀錄後，暌違17年石虎再次現蹤台南。由於目前僅在苗栗、台中與南投有穩定的石虎族群，近年也只在新竹、彰化與嘉義有零星發現紀錄，這次在更南端的曾文溪下游發現，別具意義。

林業署嘉義分署為推動國土生態綠網計畫，與台南市野生動物保育學會合作，日前以紅外線自動相機在曾文溪下游捕捉到石虎。林業署指出，除了石虎外，也拍攝到食蟹獴、白鼻心、台灣野兔、環頸雉、竹雞等物種；而同樣列名瀕臨絕種保育類的草鴞，也是以曾文溪高灘地的草生地作為主要繁殖、棲息區域，證實河川高灘地是野生動物的重要活動廊道，國土生態綠網保育軸帶的建置確實有助於野生動物拓展活動範圍。

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林業署表示，台灣以中央脊梁山脈為主的國有森林保護良好，但卻有六成多的保育類野生動物棲息於以私有地為主的國有林區之外，石虎即是棲息於淺山、丘陵農林交錯區域的典型里山動物，受土地開發造、人為干擾、不適當的農藥及滅鼠藥、路殺、遊蕩犬貓攻擊等眾多因素影響，目前僅在苗栗、台中、南投一帶尚有穩定族群，列名瀕臨絕種保育類野生動物。





▲瀕危動物石虎棲地屢遭土地開發、人為影響、遊蕩犬隻威脅。（圖／農委會特生中心提供）

林業署指出，從107年起推動「國土生態保育綠色網絡建置計畫」，透過資源整合及跨部會專業分工，合作串聯各類型生態棲地與生物多樣性熱點，不用劃設對居民生計與發展限制較大的保護區，即可改善淺山平原的棲地復育、串聯與管理，讓石虎等眾多里山物種能藉由各保育軸帶順利繁育、遷移與擴大分布範圍，兼顧保育及在地發展。

林業署進一步指出，國土生態綠網已在全台指認45條區域保育軸帶，其中多個西部丘陵型與溪流型的保育軸帶的關注物種都包含石虎，此次拍攝到石虎的臺南曾文溪下游，即位於「曾文溪流域保育軸帶」，保育軸帶的相關圖資可參考「林業保育署自然保育網」。