台中男愛PO打靶影片炫耀　警方盯上！家中搜出非法槍彈

▲施姓男子熱愛打靶，會將打靶影片傳上網，向朋友炫耀。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市1名施姓男子熱愛打靶，平時會至全台各地合法打靶場試槍，不過去年他在嘉義某打靶場體驗射擊樂趣後，竟將未射擊的2顆子彈私藏，遭警方查獲，警方並查出他試圖改造槍枝，雖施男經驗不足，在撞孔階段失敗，但他持有的其中一把槍枝經鑑定仍被認為具有殺傷力，台中地檢署偵結，依槍砲罪將他起訴。

台中市刑大偵四隊去年執行網路巡邏，發現施男經常在網路PO出試槍影片，懷疑他有不法改槍犯行，去年10月間持搜索票前往其大里住處搜索，查扣空氣長槍1把、模擬槍2把、霰彈槍子彈2發、壓力機1台、游標卡尺2支等贓證物。

檢警查出，施姓男子（30歲）從事服務業，家境普通，但對槍很有興趣，平日喜歡到各地合法靶場打靶，並將影片上傳網路，向朋友炫耀自己的興趣。

針對家中查獲的2發霰彈槍子彈，施男辯稱是他在嘉義某間合法靶場試槍後，私自帶回家；他還說，他從網路上買來模擬槍欲改造，但經驗不足，以徒手方式鑽孔處理，導致槍管不通，改造失敗。

▲▼警方查扣空氣長槍1把、模擬槍2把、霰彈槍子彈2發、壓力機1台、游標卡尺2支等贓證物。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方將扣案的改造槍枝及子彈，送刑事警察局鑑定，認定其中一把空氣槍具有殺傷力，全案經檢察官偵查終結，認為施未經許可持有可發射子彈且具有殺傷力改造槍枝之犯罪事證明確，依法提起公訴。

台中市刑大表示，非法槍枝嚴重危害社會治安，警方將會持續針對非法槍枝等不法情事加強查緝，遏止重大暴力犯罪，呼籲民眾如有相關不法情資，請撥打110報案電話或至各警察機關舉報，共同打擊犯罪，淨化社會治安。