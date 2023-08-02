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卡努襲沖繩「水塔在路上滾」！家門口變汪洋　22萬戶停電1死20傷

▲▼卡努襲沖繩「水塔在路上滾」！路樹連根拔起　21萬戶停電1死20傷。（圖／@098okiyg）

▲卡努穿越沖繩後，會大轉彎往東北方向移動。（圖／日本氣象廳）

記者王佩翊／編譯

卡努颱風直掃日本沖繩，1日帶來強大風雨，各地災情頻傳，位於本島的那霸市傳來多處路樹被強風吹到連根拔起、淹水的意外，甚至有網友開車經過那霸市區時，目擊一個被吹翻的巨大水塔在路上滾來滾去，場面十分危險。

日本氣象廳指出，卡努2日上午9時的中心位置在北緯25.7度、東經126.9度，以每小時10公里的速度往西北西移動，中心氣壓930百帕，近中心最大風速每秒50公尺，瞬間最大陣風每秒70公尺，為強烈颱風（日本定義：最大風速大於等於44 m/s、小於 54m/s）。

截至2日上午9時半為止，卡努已造成沖繩縣內1人死亡、20人受傷。大宜味村一棟民宅的車庫被颱風的強風吹倒，導致一名90歲男子死亡。而截至上午9時45分為止，沖繩縣至少22萬戶停電，占全縣的35%。沖繩電力公司表示，相關修復作業必須等到風雨稍緩後才能展開室外維修，因此距離完全復原仍需要一段時間。

沖繩網友自1日晚間開始也紛紛上傳各地災情，其中有一名網友開車時，竟然遇到一個疑似被強風吹到地面的水塔在馬路上滾動，水塔甚至穿越馬路滾到人行道上，十分危險，嚇得他隨即停車，待水塔滾到一旁後才加速離開。

不只如此，還有多名網友在國際通、公園等地看到被強風吹到連根拔起的路樹，直接橫倒在馬路上，將去路擋住至少一半，車輛想要繞過都很難。也有住在沖繩市的網友從自家往下拍，發現住家外的馬路與花園變成汪洋一片。

 
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