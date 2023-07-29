鳳梨床伴喊告　馮語婷再放話「公開身分」！深夜道歉文開戰

▲鳳梨爭議不斷。（資料圖／記者孟育民攝）



記者崔子柔／綜合報導

「新一代女戰神」馮語婷近日爆料網紅鳳梨（吳泓逸）吸毒、詐騙，更指控他劈腿A女又射後不理，不過鳳梨回應，確實有吸毒、詐騙前科，但絕無「墮胎」一事，還PO出和A女的對話紀錄自清。A女也稱和鳳梨認識5年，打算對馮語婷提告維權。馮語婷昨（28）晚則發出「道歉啟事」，警告要公開A女身分。

馮語婷日前PO出翻拍鳳梨手機中與A女的對話紀錄，控訴他射後不理、害女生懷孕墮胎。鳳梨則稱是不實指控，更猜測外流這張照片的人可能是前女友罔腰。

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▲馮語婷PO出鳳梨對話紀錄。（圖／翻攝自臉書／馮語婷）



罔腰昨晚對此簡短在臉書發文回應，「不參與任何紛爭，只想認真過生活，大家都生活很苦，努力賺錢」。根據《三立新聞網》報導，A女指出，她和鳳梨是很好的朋友，沒有懷孕、墮胎的事，看見私生活被不認識的網紅（馮語婷）爆料，打算採取法律行動維權。

馮語婷昨晚又發「道歉啟事」表示，為了這種小事浪費媒體版面、司法資源，真的很不應該，「如果我道歉了，鳳梨是不是就不會對我提告了？所以我是不是要先跟尿壺小姐道歉？」

馮語婷指出，她在想要在臉書發文公開標註A女，或是在A女直播人數最多時進去道歉，「還是尿壺小姐妳能私訊教我怎麼做？不然妳的全部資訊我都收集好了，我怕鳳梨真的去告我，我情緒失控，接著忽然手部自律神經失調，拿起手機把妳全部資料都灑出去」，最後說「告我是公然侮辱，但我會讓妳當公然尿壺」。

這份「道歉啟事」頗有開戰意味，不少網友留言表示，「爛三觀的網紅下架他們剛好而已！為了以後迎向清新健康的世代」、「最喜歡語婷反擊的方式了」、「道歉就是要這麼有誠意，堪稱道歉界楷模」、「突然好期待妳會手部自律神經失調」。