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經濟學人：空軍基地數據顯示「中國無侵台急迫性」

▲▼殲16。（圖／國防部提供）

▲共軍殲16戰機。（圖／國防部提供）

文／中央社

「經濟學人」今天的分析文章指出，從中國空軍基地的「加固飛機掩體」數量與分布來看，中國目前並不急於攻打台灣，但美國在台灣附近基地停放的飛機，易在飛彈攻擊中受損。

「經濟學人」報導，只有中國國家主席習近平自己知道他是否計劃入侵台灣。而呼籲「和平統一」，但也不排除使用武力的中國政府所用措辭相當含糊，不過中國軍事投資的內容，或可作為瞭解習近平意圖的線索。

自習近平10年前就任國家主席以來，扣除軍事成本通貨膨脹因素，中國的國防支出已成長39%，但考量有關空軍基地的新數據，侵台戰爭僅是中國眾多軍事優先考量事務之一。

自2013年以來，除了台灣附近地區，中國幾乎在每個該有的地方都修建了堅固的飛機掩體。然而對台灣來說，美國保護台灣附近美軍基地的努力始終乏善可陳。

戰爭策劃者估計，即使在戰事中，軍機也只有1/3時間在飛行。軍機在地面停靠時，匿蹤能力與速度根本無用武之地。在一些中國侵台的模擬中，90%的美國飛機損失都發生在地面。

將飛機分散在基地各處可減少受攻擊時的脆弱，但停靠的飛機只有藏在能吸收來襲火力的「加固飛機掩體」（HAS）內才能避掉攻擊。雖然這種掩體無法提供全面防護，但它們可以減少傷害，並讓敵人耗上更多彈藥。

備有加固飛機掩體的空軍基地離戰區越近，受保護的飛機在運輸過程中所損失的時間就越少。智庫新美國安全中心（Centre for a New American Security）的許卡特（Thomas Shugart）彙整了一份空軍使用的亞洲機場地點，及各個機場掩體數和跑道的紀錄。

總體而言，中國一直在加強準備可能的空戰。台灣2012年有306個加固飛機掩體，超過中國的297個。此後，中國又建造了380個。台灣戰事風險高，但美國在距台灣1000公里範圍內，卻只有15個加固飛機掩體，且全都在沖繩一帶。

不過，中國新建的加固飛機掩體所在地點應能讓台灣鬆口氣。2012年，中國70%的此類掩體都位於距台灣500公里範圍內；後來建造的掩體，卻只有9%距離台灣500公里內。中國新建掩體的地點，多半位於邊境以及人口稠密的東部和南部。

許卡特的統計可能並不完整，中國同時也有地下基地，但此類掩體易受掩體炸彈和巡弋飛彈攻擊。

此外，如果中國計劃依靠飛彈而不是飛機，它可能會認為在台灣附近已有足夠的加固飛機掩體。

然而在戰爭中，美國有時會把摧毀中國空中武力作為首要目標。

加固飛機掩體可有效阻擋中國儲備的集束彈攻擊，但美國卻未能用相對便宜的這種掩體來保護價值1億美元的噴射機，令人費解。

分析人士長期以來一直呼籲設置新的加固飛機掩體，但面臨那些寧願改善國內基地或購買更多裝備的選民挑戰。

美國只能猜測中國的計劃，如果猜錯了，讓飛機暴露在外便可能會付出昂貴的代價。

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