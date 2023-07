經濟學人：空軍基地數據顯示「中國無侵台急迫性」

▲共軍殲16戰機。(圖/國防部提供)

文/中央社

「經濟學人」今天的分析文章指出,從中國空軍基地的「加固飛機掩體」數量與分布來看,中國目前並不急於攻打台灣,但美國在台灣附近基地停放的飛機,易在飛彈攻擊中受損。

「經濟學人」報導,只有中國國家主席習近平自己知道他是否計劃入侵台灣。而呼籲「和平統一」,但也不排除使用武力的中國政府所用措辭相當含糊,不過中國軍事投資的內容,或可作為瞭解習近平意圖的線索。

自習近平10年前就任國家主席以來,扣除軍事成本通貨膨脹因素,中國的國防支出已成長39%,但考量有關空軍基地的新數據,侵台戰爭僅是中國眾多軍事優先考量事務之一。

自2013年以來,除了台灣附近地區,中國幾乎在每個該有的地方都修建了堅固的飛機掩體。然而對台灣來說,美國保護台灣附近美軍基地的努力始終乏善可陳。

Airfield shelter construction suggests that Taiwan is not an immediate priority



Could also suggest that Beijing suspects direct strikes on the Chinese mainland will be banned in the event of a conflict (they were in 1950-53) pic.twitter.com/5FD5tQ4TPP