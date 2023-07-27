全聯先生酒後鐵棍刺穿千萬麥拉倫　前擋報廢...原廠報價金額曝光

▲一輛停放路邊停車格的麥拉倫慘遭邱彥翔持鐵棍刺穿，前擋風玻璃整個報廢，專家預估更換原廠料件得花30萬元。（圖／記者張君豪翻攝）



記者游瓊華／台中報導

今年3月2日深夜一輛停放路邊的千萬麥拉倫，遭一名男子持鐵棍刺穿前擋風玻璃，車主報案後，警方發現涉案男子竟是全聯先生邱彥翔。知名馬卡龍車隊創辦會長嚴安禎表示，整片擋風玻璃要換掉，若以原廠價格估算，一片玻璃要價約30萬元。但依據維修廠預估，若加上防爆膜以及感測器，原廠價格恐要35萬元起跳，甚至上看40萬元。

▲停放在路邊的麥拉倫無辜遭殃，全聯先生事後與車主。（圖／記者張君豪翻攝）



嚴安禎指出，擋風玻璃有破損，通常會選擇修補、或是換副廠玻璃，修補的話價格約莫1萬元之內，副廠玻璃約5萬元左右，但從新聞畫面來看，受損的麥拉倫前擋已經無法修補，必須整片換掉，原廠前擋玻璃一片要價約30萬元。

但依據維修廠預估，若加上防爆膜以及感測器，原廠價格恐要35萬元起跳，甚至上看40萬元。

事件發生在今年3月2日深夜11時許，一位民眾將價值千萬元的麥拉倫停放於敦化南路一段停車格內，隔天凌晨發現車輛前擋風玻璃被鐵棍刺穿。警方追查，發現涉案人是49歲的全連先生邱彥翔，事後邱彥翔遭依毀損罪函送法辦，後續邱彥翔跟車主和解、車主撤告，台北地檢署將邱彥翔不起訴處分。