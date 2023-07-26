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新北地下傳「淒厲狗叫聲」！大夥奮力開蓋救援　真相讓人傻眼

▲▼ 地下涵箱傳出淒厲狗叫聲，眾人齊開孔蓋，沒想到真相令人超無言 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲ 地下涵箱傳出淒厲狗叫聲，眾人齊開孔蓋，沒想到真相令人超無言 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市石門區富基里長曾進興通報，活動中心前方排水涵箱有聽到犬隻受困淒厲叫聲，新北市動保處獲報後派遣三芝動物之家動保員到場，同一時間石門區消防隊及石門區公所工務課也先後抵達，眾人果然聽到悽慘狗吠聲，齊力打開涵箱救援，沒想到，真相讓人超無言！

石門區富基里長曾進興說，鄉里民眾在散步時聽見斷斷續續狗吠叫聲，尋覓發出聲音位置出自於里民活動中心前方大型排水箱涵，因為箱涵只有狹小進出水口，無法探頭入內查看，便通知新北市動保處、新北市石門區消防隊、石門區公所等相關單位，前來協助撬開箱涵水泥蓋。

▲▼ 地下涵箱傳出淒厲狗叫聲，眾人齊開孔蓋，沒想到真相令人超無言 。（圖／記者戴上容翻攝）

所有救援人員在如此豔陽酷熱天氣下，同心協力合作拯救弱小生命，特別是消防隊弟兄一開始還爬入深黑箱涵內部，全身髒汙汗流浹背，不畏辛勞為民服務工作的精神，實在令人豎指敬佩。

然而，當大夥鑽進入黑暗洞內搜尋未發現犬隻蹤跡，這才發現原來是箱涵內部積水，吸引大型貢德氏赤蛙互相棲息求偶的鳴叫聲，經過封閉環境造成音箱擴散效應，形成的聲音彷彿犬吠叫聲。答案揭曉，所有參與營救人員都不禁捧腹大笑，感到嘖嘖稱奇，笑聲中頓時都忘卻高溫天氣戶外救援工作的辛勞。

▲▼ 地下涵箱傳出淒厲狗叫聲，眾人齊開孔蓋，沒想到真相令人超無言 。（圖／記者戴上容翻攝）

三芝動物之家站長謝弘斌說，蛙類是自然生態指標物種。每年夏季5到8月是台灣大型蛙類貢德氏赤蛙繁殖期。因為體型比一般青蛙較大，這個時期成年公蛙求偶時所發出鳴叫聲音和小狗很相像，故民間俗稱其為「狗蛙」

而石門區富基里活動中心內積水箱涵內溫溼度適中，而且通風口有小昆蟲誤入可以隨意捕食，提供了蛙類非常良好的棲息環境，但是在涵洞內公蛙求偶叫聲，透過風管效應而放大聲量，卻也很容易被民眾誤認為是狗吠而通報救援。這次經過眾人合力撬開箱涵搜尋後，確認是蛙鳴聲，這個結果讓原本大家擔心的浪犬受困案件，變成是大家在滿頭大汗中順利喜劇收場。

新北市動保處呼籲，民眾若發現動物或鳥類傷病救援案件，可致電動保處專線02-2959-6353報案，動保處24小時不打烊，負責拯救受傷、受困動物，並給予適當收容安置及醫療照護，期許市民共同為動物福利盡份心力，展現新北市友善動物之城的最美風景。

▲▼ 地下涵箱傳出淒厲狗叫聲，眾人齊開孔蓋，沒想到真相令人超無言 。（圖／記者戴上容翻攝）

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