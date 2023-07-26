　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

全球僅2雙！Apple運動鞋拍賣「起拍價156萬」…還附贈紅色鞋帶

▲▼ 。（圖／）

▲蘋果90年代客製鞋被擺出來拍賣。（圖／翻攝自蘇富比官網）

文胡肇芳

由Apple蘋果公司推出的運動鞋，罕見在拍賣會中現身，拍賣網站蘇富比日前在官網PO出1雙罕見Apple品牌男性運動鞋，起拍價5萬美元（約156萬新台幣）。

其實，這雙鞋並不是蘋果對外銷售的產品，而是公司在80、90年代為員工訂製的鞋子。

根據蘇富比官網資訊顯示，這雙運動鞋size為美國尺碼10.5號，鞋身印有彩虹LOGO和Apple字樣，為蘋果在90年代中期某次銷售會議，為蘋果員工向Omega Sports訂製的一次性贈品，並未公開發售。從官網照片可見，整雙鞋的狀態還算很新，盒子裡會附贈一雙紅色鞋帶。

▲▼ Apple運動鞋。（圖／翻攝自蘇富比官網）

▲目前全球僅有2雙的蘋果運動鞋。（圖／翻攝自蘇富比官網）

蘇富比指出，蘋果在1985年推出服裝和配飾的系列，超過2萬2000名消費者購買該品牌，展現果粉對蘋果品牌的熱愛。除了專業領域的產品外，蘋果還與其他領先品牌合作，如Lamy、Honda(本田)和Braun(百靈)，將其標誌性的蘋果品牌應用到各種產品上。

據了解，這雙球鞋曾在2007年被1位蘋果員工，以79美元(約新台幣2439元)的價格放上eBay出售，2016年被人在舊金山的一個二手市場發現，2017年被國外私人拍賣機構「Heritage Auctions」再次放到eBay上拍賣，起拍價來到3萬美元(約新台幣93.6萬元)。

「Heritage Auctions」藝術主管班里蒙(Leon Benrimon)曾在2018年表示，這雙運動鞋除了有復古的彩色蘋果標誌，鞋盒內還附贈紅色鞋帶，認為這是在20世紀80年代末或90 年代初，蘋果公司製作的一雙原型運動鞋。

班里蒙表示，「我們相信目前全球只有兩雙這樣的鞋子，一雙來自蘋果檔案，另一雙就是出現在我們拍賣場上的這雙」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1包只要15元►毛孩專用NU PETS益生菌　讓愛貓愛犬免疫升級　限時↘$450

熱門新聞：

杜蘇芮「蛇行」滯留北上，「關鍵北轉點」決定基北北桃颱風假，公布時點曝光！第6號颱風卡努又要來？

交通動態不斷更新》杜蘇芮逼近3鄉鎮停班課，國內47航班取消…台鐵高鐵異動、退費一次看

更多今周刊文章
健身房會員簽約後往往撐不到第2年續約，為何卻很少聽到健身房倒閉？我從教練口中發現不虧損秘密
杜蘇芮「蛇行」滯留北上，「關鍵北轉點」決定基北北桃颱風假，全台放假懶人包一次看！6號颱風卡努又來？

ET快訊
快訊／屏東宣布「明天停班停課」
護5歲兒槓店家「被掀黑歷史」粉專剩1.1星　醫師娘現身鞠躬道
若放颱風假也不休息！公司要求「遠距上班」合理嗎　答案揭曉
1440隻過期烏骨雞「貼標重賣」　立崧食品惡老闆慘了
7縣市明「萬安演習」取消
侵台「4大怪颱」之一！中颱韋恩活23天　狂掀屋頂、大淹水超慘
43萬股民快刷存摺！　現金股利今入帳
快訊／鳳梨發聲了！友愛女遭虐死逆轉

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

全球僅2雙！Apple運動鞋拍賣「起拍價156萬」…還附贈紅色鞋帶

曾用來召喚亡魂！他曝靈媒祖父留下的「詭異木馬」：牠會自己搖動

小玉賣「換臉片」出庭　頂飄逸長髮＋做美甲！

牛角燒肉員工落寞寫求職履歷　廠商急到店搬器材：被欠16萬

男準備出門遇浪貓趴車頂！　頻喊「下來」牠愜意不肯走

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

馮提莫曝「罹甲狀腺癌晚期」　術後聲音沙啞：不想活下去

北一女儀隊退休精彩演出　默契十足秀神同步風火輪

國道突煙塵飛散視線全白　駕駛驚：怎麼有煙霧彈？

杜蘇芮長胖！發布陸警　屏東、恆春半島警戒

楊祐寧陪坐月子狂吃還忘帶東西！　妻：你生還我生？他神回覆笑翻

孫子假裝打噴嚏整阿嬤　她生氣反拿水管噴回去

全球僅2雙！Apple運動鞋拍賣「起拍價156萬」…還附贈紅色鞋帶

曾用來召喚亡魂！他曝靈媒祖父留下的「詭異木馬」：牠會自己搖動

李昇基妻演自己「歷經風波也愛未婚夫」　古裝劇搭南宮珉合作

李興文為救子跳鍾馗禁忌超多　「嚴禁回頭、叫本名」感應神祕力量

高鐵明全線正常行駛「風雨過大將慢行」　未搭乘退費規定曝

馬來西亞建材展　台灣精品創新秀出綠色生活

外螢幕變更大！三星Z Flip5、Z Fold5雙摺疊機皇問世

護5歲兒槓店家「被掀黑歷史」粉專剩1.1星　醫師娘現身2度鞠躬道歉

三星最新摺疊旗艦Z Fold5亮相　耐用度提升25%操作更靈活

超準！哪一條會最先流出水呢？秒測你的「過人天賦」

頭髮剪一半突停電！　男星「搬到公園繼續剪」設計師驚：你藝人呢

邵雨薇化身天使拯救地獄倒楣男　曾敬驊貼胸口聽心跳飄粉紅泡泡

單身妹雨中嘶吼「我是原廠的！」　濕身求愛淚訴：誰沒有女朋友...

新奇熱門新聞

全球僅2雙！Apple運動鞋拍賣　起拍價156萬

曾用來召喚亡魂！他曝詭異木馬：牠會自己動

泡麵過期還能吃嗎？日廠商答案超意外

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

F1~F12功能鍵　還有這些真正用法

5女硬闖「麥當勞男廁」！遭經理驅趕結局曝

擁34公分大鵰！他蟬聯20年「世上最大陰莖」寶座

地獄怪獸卓柏卡布拉　真面目曝光

闖「彰化培元中學」驚見滿滿鬼影　照片曝光網嚇瘋

光明會背後秘密！　血祭影星崇拜撒旦

佐倉絆黑人解禁　感覺內臟要破了

燕子築巢真相曝光：牠們考量「這個」

時速60公里的風　摸起來竟像D奶

台灣10大恐怖遊樂設施！Top1網驚呼：不敢坐第2次

更多熱門

關鍵字：

今周刊

讀者迴響

熱門新聞

有機會放假了！中南部今納陸警警戒區

杜蘇芮轉彎了！南台灣陸警擴大

高大成說中了！曾斷言鳳梨友愛女非虐死

不斷更新／全台颱風假懶人包！各縣市停班課一覽

沒有颱風假！　南台鄉民湧縣長臉書抱怨

快訊／7-11開出4張千萬發票！

鬧店5歲童媽被起底是醫師娘！開團賣仿香奈兒

快訊／詹皇大兒子驚傳場上心臟驟停！

5歲童囂張媽「老公也慘了」！診所小編急喊1句話

杜蘇芮蛇行要北上了　最新各國電腦模擬路徑分兩派

杜蘇芮關鍵北轉甩風雨　中央山脈護7地

猝死女嬰驗出K毒保母不起訴　生父彫博慘了

快訊／全聯開出1千萬、200萬發票！

李玟告別式流程曝光！　扶靈人士驚見「超大咖天后」

快訊／爆抽K害死愛女　彫博怒發聲

更多

最夯影音

更多
小玉賣「換臉片」出庭　頂飄逸長髮＋做美甲！

小玉賣「換臉片」出庭　頂飄逸長髮＋做美甲！
牛角燒肉員工落寞寫求職履歷　廠商急到店搬器材：被欠16萬

牛角燒肉員工落寞寫求職履歷　廠商急到店搬器材：被欠16萬

男準備出門遇浪貓趴車頂！　頻喊「下來」牠愜意不肯走

男準備出門遇浪貓趴車頂！　頻喊「下來」牠愜意不肯走

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

馮提莫曝「罹甲狀腺癌晚期」　術後聲音沙啞：不想活下去

馮提莫曝「罹甲狀腺癌晚期」　術後聲音沙啞：不想活下去

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面