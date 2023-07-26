全球僅2雙！Apple運動鞋拍賣「起拍價156萬」…還附贈紅色鞋帶

▲蘋果90年代客製鞋被擺出來拍賣。（圖／翻攝自蘇富比官網）

文胡肇芳

由Apple蘋果公司推出的運動鞋，罕見在拍賣會中現身，拍賣網站蘇富比日前在官網PO出1雙罕見Apple品牌男性運動鞋，起拍價5萬美元（約156萬新台幣）。

其實，這雙鞋並不是蘋果對外銷售的產品，而是公司在80、90年代為員工訂製的鞋子。

根據蘇富比官網資訊顯示，這雙運動鞋size為美國尺碼10.5號，鞋身印有彩虹LOGO和Apple字樣，為蘋果在90年代中期某次銷售會議，為蘋果員工向Omega Sports訂製的一次性贈品，並未公開發售。從官網照片可見，整雙鞋的狀態還算很新，盒子裡會附贈一雙紅色鞋帶。

▲目前全球僅有2雙的蘋果運動鞋。（圖／翻攝自蘇富比官網）

蘇富比指出，蘋果在1985年推出服裝和配飾的系列，超過2萬2000名消費者購買該品牌，展現果粉對蘋果品牌的熱愛。除了專業領域的產品外，蘋果還與其他領先品牌合作，如Lamy、Honda(本田)和Braun(百靈)，將其標誌性的蘋果品牌應用到各種產品上。

據了解，這雙球鞋曾在2007年被1位蘋果員工，以79美元(約新台幣2439元)的價格放上eBay出售，2016年被人在舊金山的一個二手市場發現，2017年被國外私人拍賣機構「Heritage Auctions」再次放到eBay上拍賣，起拍價來到3萬美元(約新台幣93.6萬元)。

「Heritage Auctions」藝術主管班里蒙(Leon Benrimon)曾在2018年表示，這雙運動鞋除了有復古的彩色蘋果標誌，鞋盒內還附贈紅色鞋帶，認為這是在20世紀80年代末或90 年代初，蘋果公司製作的一雙原型運動鞋。

班里蒙表示，「我們相信目前全球只有兩雙這樣的鞋子，一雙來自蘋果檔案，另一雙就是出現在我們拍賣場上的這雙」。

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