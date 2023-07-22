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板橋餵藥案受害家長提再議！控「檢方不信孩子」：爸媽會為你們勇敢

▲新北市某私立幼兒園遭踢爆餵藥，園長經8小時筆錄後，轉往新北檢接受複訊。（圖／記者陸運陞攝，下同）

▲新北市板橋幼兒園餵藥案，涉案9人均不起訴處分，受害家長怒提再議。（圖／記者陸運陞攝）

記者陳韻如／綜合報導

新北市板橋幼兒園餵藥案，包括彭姓園長以及已離職的趙姓教師在內共9人，均不起訴處分。對此，臉書粉專「板橋區餵毒幼兒園－受害者聯盟」21日發文痛批，檢察官不採信證詞，只因為出面作證的是孩子，但卻連老師任教的班級都能寫錯，強調家長要的只是真相，因此決定提出再議，「寶貝，爸爸媽媽這次會為了你們勇敢起來」。

「板橋區餵毒幼兒園－受害者聯盟」21日發文表示，從收到不起訴處分那天開始，不懂法律的他們看著厚厚的文件，努力地看著艱澀的文字，但卻根本不知道從何而起，只能一次次跟律師討論，「如果不是為了孩子，我們這輩子可能根本就不需要走進陌生的法庭，我們的孩子也不需要在這個年紀就面對高壓的偵查程序」。

受害者聯盟提到，檢方認為幼童的證詞容易受到汙染、影響，「但是，你們可以想像一個做爸媽的人，聽著孩子說著在學校被餵食不明的飲料、被老師關在門窗緊閉烏漆嘛黑的小房間裡，童言童語、就像一把刀一樣刺著家長的心，我們做家長的人有多難受嗎？是我們沒有保護好你們」。

受害者聯盟表示，檢察官自己製作的附表，明確記載著孩子們說著他們在幼稚園所遭受的一切，但最終檢察官卻仍不採信證詞，「只因為他們是孩子」，文內強調，他們要的只有「真相」，「但是檢察官的結案書裡，卻連老師任教的班級都能寫錯」，對於家長們陳述的內容，也有多處與當時狀況不相符的情況。

受害者聯盟最終決定，在期限內提出刑事再議，並將他們滿滿的疑問進行梳理，並且真心希望檢察官可以為了孩子們好好的閱讀，「寶貝，爸爸媽媽這次會為了你們勇敢起來」。

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