本土登革熱逼近500例！藍營喊羅一鈞進駐台南　疾管署曝三級應變機制





▲疾管署副署長曾淑慧。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

今年本土登革熱已經累積478例，為近10年來同期最高，又以台南市最為嚴峻，今日雲林縣也新增通報一起登革熱重症個案。國民黨立委喊出衛福部必須要進駐台南，召集相關人員開設應變運作中心，至少要疾管署副署長羅一鈞前往坐鎮。疾病管制署今（19）日強調，登革熱疫情應變機制分為三級，目前已經是三級運作，是否成立前進指揮所或者請羅副署長進入台南市，則是視疫情需要做調整。

疾病管制署今(19)日表示，國內今(2023)年截至7月19日累計478例本土病例，為近10年來同期最高；病例分布於臺南市398例、雲林縣59例、高雄市18例、臺中市2例及屏東縣1例；目前社區已出現第一型及第二型登革病毒，近期部份新增病例出現在新的區里，其中大於60歲以上個案佔43%(206例)，須持續加強孳生源清除以及提升醫療院所通報警覺，曾感染登革熱、年長及高風險族群須持續注意重症警示徵象及出血徵兆。

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今天也新通報一起登革熱重症，疾管署副署長曾淑慧表示，個案是雲林縣60多歲男性，因為血便量大，目前住在加護病房；今年登革熱重症已經累積7例重症病例，其中3例住院中。

曾淑慧強調，今年6月13日本土首例登革熱病例出現時，疾管署就與地方政府合作，展開孳生源查核與清除、化學防治及成立社區擴大篩檢站等工作，隨病例持續增加，中央與地方政府防治工作從未間斷。

為因應此次登革熱疫情，疾管署於6月30日即成立登革熱機動防疫隊，調派專家協助地方，截至7月17日已累計出勤594人次，協助地方政府於疫情發生地區進行孳生源查核與清除、社區傳播風險評估、化學防治及緊急防治成效評估，並提供地方政府專業建議。

▲疾管署副署長羅一鈞，資料照 。（圖／記者洪巧藍攝）

疾管署表示，衛福部長薛瑞元7月5日南下與地方政府座談，疾管署長莊人祥、副署長羅一鈞亦於6月16日至7月18日期間多次南下台南市及雲林縣，視察當地防疫工作、走訪基層診所及參與縣市政府層級指揮中心會議。此外，行政院已啟動應變機制，7月12日起調增「重要蚊媒傳染病防治聯繫會議」開會頻率為2週召開一次，擴大22縣市共同參與。

曾淑慧指出，登革熱疫情應變機制分為三級，第三級是登革熱發生本土病例，且任一縣市成立縣市級指揮中心時，疾管署會成立「應變工作組」。目前正處於這個層級，疾管署登革熱應變工作組也每周召開會議，以利因應疫情變化及時採取應變作為。

至於第二級情況，則是是如果有「任兩縣市成立縣市級指揮中心」，或者「單一縣市成立縣市級指揮中心且疫情發展超出能量負荷」有需要要加強督導，則報請行政院同意成立「中央流行疫情指揮中心」，由衛福部長或者環保署長擔任指揮官。第一級應變則是在第二級開設運作，整體疫情連續三周無反轉，會簽報行政院指派指揮官。

2015年南部發生嚴重登革熱疫情時，疾管署曾經成立登革熱前進指揮所，由時任疾管署副署長的衛福部次長周志浩進駐台南，至於現在是否有需要成立前進指揮所、或者請羅一鈞副署長進駐台南市，曾淑慧表示，會視疫情需要做調整。