朱學恒YT改名上新片悄復出？　主持人黃光芹曝始末

記者崔子柔／綜合報導

朱學恒上月遭國民黨台北市議員鍾沛君指控強吻、性騷擾後，道歉並將YT頻道「朱學恒的阿宅萬事通事務所」改名「即日起無限期停止公眾活動」，不過該頻道現在又更名為「萬事通事務所」，昨（17）日更上傳了新影片，引起網友質疑是要復出試水溫。影片主持人黃光芹則解釋，該節目由她自製，只是使用過去朱學恒的設備，而朱學恒沒有收費。

黃光芹在臉書發文表示，她的新節目《阿姐反抗軍》昨晚在YT「萬事通事務所」平台首播，第一集邀請她的老朋友劉家昌導演，暢談非綠陣營2024大選所面臨的紛擾，「這個節目是我主動接洽，由我自製、主持，團隊是全新的，盈虧也自負」。

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▲朱學恒YT頻道改名，上架新影片。（圖／翻攝自YouTube／萬事通事務所）



黃光芹提到，朱學恒留下閒置的設備、器材和辦公室，讓她無償使用，她最後表示，身為資深媒體人，捍衛應捍衛的價值，這一點不會也不容許改變，但媒體環境惡劣，「只要我能力尚存，會爭取任何一個專業、自主的言論空間，並秉持媒體人為永遠的反對黨，在野處發揮批判精神」。

多數網友對於該頻道上傳新影片的看法相當負面，「重出江湖請人來代班先測風向」、「反正你明天也不會記得」、「這是準備復出了嗎」、「大家不要抖內，錢都會到朱學恒的帳戶」，不過也有許多粉絲表示，「朱大，沒事的，你快回來啦（哭」、「自從沒朱大看，晚餐都沒節目配飯了」、「朱大快回來，台灣需要您」。

▼朱學恒。（圖／翻攝自朱學恒YouTube）

