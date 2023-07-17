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捷運站搭訕正妹邀當小模、直播主　恐觸5法條！警加強巡守勤務

▲北市捷警宣布加強站體巡邏杜絕任意搭訕女乘客的歪風發生。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市捷警宣布加強站體巡邏，杜絕任意搭訕女乘客的歪風發生。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市捷運警察隊表示：近來有民眾透過網路論壇Dcard發文，指出在捷運中山站出口，常見到陌生男子向女性搭訕，談話內容多涉及邀約擔任小模、加入直播主、特種行業等話題，由於言語涉曖昧，極易造成女性心理不安，甚至有網友紛紛留言表示曾有相同經驗，提及西門站、市政府站也遇過類似搭訕事件。

另外捷運警察也發現，有YOUTUBER拍攝搭訕陌生民眾教學為主題的頻道，將捷運出口、附近之公園、廣場等地點當成練習推銷商品、介紹自己的實境教室。

▲北市捷警宣布加強站體巡邏杜絕任意搭訕女乘客的歪風發生。（圖／記者張君豪翻攝）

對此捷運警察17日鄭重說明呼籲民眾：光是上述搭訕、推銷、行銷相關行為，可能涉及違規甚至觸法，台北市捷運警察隊將加派警力巡守，並視情節予以告發取締。警方指出、根據網友檢舉案件內容，任意搭訕陌生男女，可能涉及《刑法》304條強制罪、《性騷擾防治法》2條以歧視、侮辱之言行，而有冒犯之情境。

另外包含《跟蹤騷擾防制法》3條、監視、觀察、跟蹤或知悉特定人行蹤。《社會秩序維護法》68條：強買、強賣物品、89條：無正當理由，跟追他人，經勸阻不聽者。另外包含《大眾捷運法》50條規範：未經許可募捐、散發或張貼宣傳品、銷售物品或為其他商業行為，對於違反上述行為之民眾，警方將會根據違法態樣及要件當場告發取締、或帶回勤務處所，依法製作筆錄移送裁罰。

捷運警察隊指出：目前隊內已針對上下班人潮眾多站體，編排特定時段巡守、並盤查可疑人士加強約制、告誡嚇阻這些違法行為。捷運警察隊提醒民眾對於陌生人的搭訕要小心留意，不要隨意留下個人資料，或跟不認識的人前往陌生的地方，以維護自身安全。

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