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一粒麥子基金會攜手7-11送餐獨居長輩！9月底前揪民眾「零錢募捐」加上送愛行列

▲▼一粒麥子基金會記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲一粒麥子基金會攜手7-ELEVEN，推出「食食陪伴・好好吃飯」公益募款活動。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

台灣擁有在地與異國多元的飲食文化，加上小吃餐廳甚至便利超商的密集度之高，因此對於許多人來說，享受美食幾乎是唾手可得的事，但其實不是每個地方都如此便利，這個社會中還有許多角落，像是花東後山、都會偏區等地，可能離家幾十公里處才有一處小吃店或一間超商，對於諸多低收入、社福邊緣戶及獨居長者來說，一天三餐基本溫飽都成了問題，所幸成立20年的「一粒麥子基金會」，持續關注並主動送餐，致力滿足這些族群對於飲食與營養的需求，而超商龍頭7-ELEVEN也早在9年前與之攜手，一同加入送餐行列，期間送出超過240萬餐次的溫暖餐食。今年，雙方也透過引進電動機車、油電混合車輛，以及打造全新「OPEN!行動購物車」等形式，要讓原本的送餐、共餐、行動廚房等服務，繼續以「永續低碳」的方式把愛延續下去，讓送餐與環保這兩件事能相互共好並行！同時也推出限時的「食食陪伴・好好吃飯」公益募款活動，鼓勵有心的民眾加入送暖行列。

提到偏鄉，許多人的印象就是「人口外移、結構老化」等現況，然而一粒麥子基金會董事長呂信雄也從中發現更為急迫的問題，「當少壯年輕人口都選擇外移，留下的獨居長輩就沒人照顧了。所以我們堅持送餐這件事，不是單純解決長輩的生理需求而已，而是這些送餐的志工可能是他們一整天唯一一個會和他們見面聊天的人，一句問候與關心，還能滿足他們心理上對於情感陪伴的需求。」

▲▼一粒麥子基金會記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲一粒麥子基金會董事長呂信雄（上）認為，送餐服務不單只是解決長輩的生理需求，更多的是情感上的陪伴。

就因如此，許多送餐志工即使面對颳風下雨、通行受阻，仍堅持一定要將飯菜送到長輩手上。負責長輩與送餐志工雙向聯繫的楊雅如社工就表示，以花蓮狹長的地形來說不僅交通不便，遇到颱風季時還曾有送餐志工遇上邊坡坍方，只好改走替代道路，「志工一路要沿著光復台9線、經台11丙線，還要經過壽豐、吉安再繞回豐濱，整個送餐路線全程約110公里，等同於從台北到苗栗，就為了送這麼一餐。」甚至也有細心的志工發現長輩舉止有異，緊急回報社工安排救護醫治，呂信雄談起此事也都由衷佩服，「志工不單純只是送餐，有時更是救人一命的天使。」

一粒麥子基金會執行長林木泉也分享，「除了送餐，我們同時也關注長輩生活習慣不同的問題。以台東為例，我們配置了1位營養師、5位廚師、5位聯繫社工，送餐志工約有20～25位，通常一條路線就只有一位志工負責。而且每個長輩的用餐時間不同，因此都需要社工事先聯繫、與長輩確認時間，盡可能配合他們的作息。」目前一粒麥子基金會的送餐服務也遍及共7個縣市，包含台東、花蓮、宜蘭、台南、新北、台北、屏東等地，估算下來，每天約需照顧1,000位長者的吃食，每年大約需送出40萬份餐食。

「你知道嗎？我們其中一個送餐服務還送到墓仔埔去喔！」林木泉談起他印象最深刻的送餐對象，原來是遊蕩在墓仔埔的遊民，他曾被安排住進收容機構，但因不習慣又跑了出來，最後生活在墓仔埔區，在沒水沒電下，肚子餓了就只能吃乾泡麵。「我們知道這個狀況後就主動幫他送餐，之後他不斷對送餐志工說，那頓飯對他來說是多麽美味，因為他很久沒有吃到熱騰騰的飯菜了，無論對於身體或心靈，對他來說都是『很有溫度的一餐』！」

▲▼一粒麥子基金會記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲一粒麥子基金會執行長林木泉發現，長輩們雖然不大會主動表達感謝，但他們對於送餐志工的關心，也都能從言談間感受得到。

林木泉也發現，有時換了送餐志工後，社工馬上就會接到長輩「原本的志工怎麼不見了」的詢問電話，「即使長輩沒有把心情或感謝說出口，但從這些舉動就可以知道，長輩和志工已經建立一種依賴關係，甚至視志工為最親密的家人。」他誠懇道，「老實說，要是沒有志工排除萬難將餐食送到長輩的家，就算廚師做出五星級料理也沒有意義，送餐志工才是這整個送餐服務最關鍵的地方！」

林木泉既感慨但也感動地說，雖然送餐服務仍然面臨很大的人力缺口，但這9年中幸好有許多7-ELEVEN的花東地區店長與店員，自發性地組成「好鄰居送餐隊」，與基金會一同分配送餐服務的路線，7-ELEVEN也透過行動廚房，與一粒麥子基金會共同推動部落廚房、行動廚房（鄰舍共餐）、社區共餐甚至家屋修繕等創新服務。如今來到2023年，一粒麥子基金會與7-ELEVEN不僅仍要堅持送餐送暖的服務，也從各方面設備的提升，希望同步達到「永續低碳」的目標。包括引進雲端送餐APP讓送餐志工隨時掌握送餐狀況或及時回報長輩狀況，購進電動機車以及油電混合車供送餐志工使用，7-ELEVEN也打造OPEN!行動購物車，將門市「行動化」前進偏鄉輸送生活物資，而特定門市也會準備蔬食餐及營養補充品，為有茹素習慣的長輩提供營養均衡的餐食。

▲▼一粒麥子基金會記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲一粒麥子基金會引進電動機車與油電混合車，供送餐志工使用。

▲▼一粒麥子基金會記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲7-ELEVEN投入的行動廚房服務，由廚師跟著行動廚房至偏遠社區部落為長輩們煮一頓飯，用餐的同時也能增進長輩之間的交流。

▲▼一粒麥子基金會記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲7-ELEVEN斥資上百萬打造的OPEN!行動購物車，擁有常溫、冷藏、冷凍3種分層，不僅具備深入鄉鎮偏鄉的行動力，也能為長輩帶去更多生活物資與營養補充品。

曾經跟隨美食節目深入台灣各處的食尚女星「莎莎」，此次也特別支持有溫度的送餐服務以及公益募款活動！平時就很關注公益的莎莎表示，自己在放假時就特別喜歡去花東或屏東，感受離塵慢活的靜謐感，「但即使還有外景的機會到偏鄉拍攝，對當地的認識可能還是流於表面，無法深入。」直到這次接觸一粒麥子基金會與7-ELEVEN攜手的公益活動才知道，「原來我們認為簡單的一餐，對於很多人來說其實是沒有這麼容易的。」

▲▼一粒麥子基金會記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼熱愛美食的莎莎認為，「吃飯是一件最容易獲得的快樂，能夠看到這些獨居長輩因為飯菜香而滿足的樣子，會讓我的心也覺得暖暖的。」

▲▼一粒麥子基金會記者會。（圖／記者周宸亘攝）

跑遍台灣各地的莎莎深知，像是山區天候狀況變化極大，本來有些偏鄉已經很不容易到達了，送餐志工卻還是使命必達，甚至認為這趟長途路程很值得，不計較回報的付出都讓她覺得格外感動。「所以這次的『食食陪伴・好好吃飯』活動真的很有意義，我們只需要投入零錢，就能夠幫助到這些無法自理餐點的長輩，很希望到9月底以前，大家有機會走進7-ELEVEN都能一起響應！」

▲▼一粒麥子基金會記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲即日起～9/30走進7-ELEVEN全台門市投入零錢，或透過ibon、OPEN POINT APP線上慈善捐款，就能支持「食食陪伴・好好吃飯」公益募款活動。

無論是一粒麥子基金會由上到下的工作人員與志工，或是一同加入服務行列的7-ELEVEN員工，長達9年的默默付出，讓不少民眾知道後都紛紛表示敲碗想贊助。想將感動化作實際支持的力量，現在正是時候！即日起～9/30只要走進7-ELEVEN全台門市，就能在櫃檯旁將零錢投入「食食陪伴・好好吃飯」公益箱中，透過ibon或OPEN POINT APP也都能線上慈善捐款，讓「送暖送餐」沒有物理上的距離，只要有心，都能一同加入「陪伴長輩好好吃飯」的行列。

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