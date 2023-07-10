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自行車下山失控擦撞汽車　騎士翻入5公尺邊坡哀號

▲向男騎腳踏車不慎，擦撞汽車翻入邊坡。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲向男騎腳踏車下坡時不慎，擦撞汽車後翻入5公尺的邊坡。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陳以昇、陸運陞／新北報導

今天（10日）傍晚6時許，新北市樹林區發生一起自行車摔落邊坡。當時男子與朋友相約騎車從光興街上山運動，沒想到準備返家下山途中，男子所騎乘的自行車突然失控，擦撞到路旁的汽車後，翻入5公尺深的山坡，同行友人連忙撥打119求救，經救援後，所幸男子僅手腳多處擦、挫傷，送醫後並無大礙。

據了解，住在新北市樹林區的58歲向姓男子，平常傍晚都會到樹林山區運動，今天下午與朋友相約後，獨自騎自行車上山，友人則騎機車。2人運動完準備返家時，疑似因下山路況坡度較大，向男一不注意，自行車突然失控，擦撞到右側停放的汽車，自己則從2車縫隙中翻入邊坡下。

▲向男騎腳踏車不慎，擦撞汽車翻入邊坡。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲所幸向男被救起後，僅四肢多處擦挫傷，送醫後並無大礙。（圖／民眾提供）

同行友人發現，先將機車停在後方，連忙上前查看，發現向男倒臥在邊坡約5公尺處哀號，友人連忙撥打119求救，警消人員抵達，發現向男並無生命危險，救援人員立即攀下邊坡，接觸到向男後，將其固定送上擔架，並送往醫院治療。由於該處並非公有道路，受損車主如需求償，則再另行調解。

▲向男騎腳踏車不慎，擦撞汽車翻入邊坡。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲向男擦撞路旁的汽車，人從2車縫隙中翻入邊坡。（圖／記者陸運陞翻攝）

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