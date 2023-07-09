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美財長訪中會談「富有成效」　葉倫：相信能打造健全經濟關係

▲▼大陸總理李強會見美國財長葉倫（Janet Yellen）。（圖／路透）

▲中國總理李強會見美國財政部長葉倫。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）結束4天訪中行程，她形容與北京官員的10小時雙邊會談「富有成效」，有助穩定雙邊關係，也預期未來有更多更頻繁的溝通，「我確實認為我們已經取得一些進展，而我認為我們可以建立一段健康的經濟關係，這對我們雙方及世界都有利。」

葉倫9日在美國駐北京大使館說明，此趟訪問旨在建立並深化與中國新經濟團隊的關係，減少誤解風險，並為氣候變遷及債務危機等領域的合作鋪路，「沒有一次訪問能夠一夜解決我們的挑戰。但我預期，這趟旅程將有助建立靈活且富有成效的溝通管道。」

根據路透社，她承認美中存在重大分歧，「但總統拜登和我並未從『大國衝突』的框架看待美中關係。我們相信，世界足夠大到我們兩國都能繁榮發展」。

▲▼美國財政部長葉倫表示，中國對澳洲、立陶宛「經濟脅迫」。（圖／路透）

▲葉倫強調美國並未尋求與中國經濟脫鉤。（圖／路透）

葉倫重申，華府並未尋求與中國經濟脫鉤，因為這麼做「對於兩國都是災難性的，也會為世界帶來不穩定」。不過，美國希望看到一個「開放、自由且公平的經濟」，而非強迫各國選邊站。

她也談到近期針對美國企業的懲罰性措施，並對中國這種「不公平的經濟做法」提出嚴重擔憂，「唯有在對雙方都有利的情況下，健康的經濟競爭才能夠持續。」

除了呼籲美中在經濟及氣候議題上加強合作，葉倫也在會談中提到，中國企業應該避免向俄提供戰爭物資，或者協助躲避制裁，這是「至關重要的」。

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