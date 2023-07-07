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這張「神奇照片」怎麼拍？　5秒內看穿你就是天才

猜得出來這張照片怎麼拍的嗎？（圖／翻攝自推特）

▲猜得出來這張照片怎麼拍的嗎？（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

近期在日本推特流傳一張神奇的照片，一眼看過去充滿各種違和感，原發文者甚至還表示，「5秒內想到怎麼拍的是天才，正常人是32秒」。除此之外，一名爸爸被兒子詢問自己的生日，沒想到下一秒就知道兒子是另有所圖，完全被整破防了。

神奇照片怎麼拍

近期推特流傳一張照片，只見照片中，一名男子手持著手機對著鏡子自拍，只是神奇的是，照片中男子只有胸部上方的部位，下腹部與雙腿是完全消失。而且仔細看照片，根本找不到任何修圖的痕跡。上傳照片的網友也表示，「本圖片沒有修圖，5秒內能想到怎麼拍的，就是天才。正常人大約是32秒才會想到。」

看完圖片後，大家想到這是怎麼拍的嗎？要公布答案囉！其實換個角度思考就知道了，其實這張照片的拍攝角度並不是牆上的鏡子，而是天花板的鏡子，拍攝人士整個往後仰之後，用胸部以上的部位來遮住雙腿，你猜到了嗎？

鯉魚王扭蛋（全3種）

《寶可夢》系列中最廢、最無用、最可憐的寶可夢，莫過於就是頭帶著皇冠的鯉魚王莫屬了。他不僅最廢，甚至還身體孱弱、心智愚鈍，甚至還超級不可靠。但就是這樣的寶可夢，意外的還有頗高的人氣。

近期日本就有廠商針對鯉魚王推出「鯉魚王」扭蛋，從推特上的影片也能看到，這些鯉魚王上了發條之後，就會在原地跳動。完美呈現動畫中鯉魚王在岸上呼喚出來的模樣。

廠商還非常佛心的表示「總共有3種」，分別是雄性鯉魚王、雌性鯉魚王與超級罕見的金色鯉魚王。只是，這鯉魚王要怎麼區分雄性與雌性？

當兒子來問生日

如果這件事情發生在你身上，你會難過小孩的行為，還是要高興小孩的聰明呢？近日有一名當了爸爸的日本網友發文，表示自家小孩日前突然問他生日，他就不疑有他的直接報出自己的生日，內心還想著「難道小孩要送我禮物嗎？」

就在該名網友沉浸在自己幻想的時候，手機突然跳出了一系列的通知。上面的訊息表示自己的Switch密碼輸入錯誤。該名網友隨即就馬上想到，原來剛剛小孩來問自己的生日，是想要來猜Switch的密碼。這也讓該名網友大喊「該死」。

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