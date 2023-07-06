如廁驚見門縫「一隻眼睛」！7歲男童被控偷窺　媽辯：他只是孩子

▲女子坐在馬桶上低頭滑手機，不經意間抬頭時，赫然發現被偷窺。（示意圖／左pexels、右pixabay）

圖文／CTWANT

南韓一名女子日前在一處商場如廁，滑手機之餘，抬頭突發現眼睛正與他對視，偷窺者竟是7歲左右的男童。事後母親趕到現場，不但反嗆女子，還指出「他就是個孩子，又不是國高中生」女子在社群平台分享，並詢問網友「我是不是反應過度了？」

據南韓《News 1》報導，20多歲女子當天用完咖啡到商場如廁，低頭滑手機時，突然抬頭發現與某人的目光對視，嚇得她驚聲尖叫，並且追上去後，發現是一個上去7歲左右的男童。

女子質問「你為甚麼偷窺？」男童隨即放聲大哭，男童母親聞聲趕到說「難道看不出是一個7歲男童在找媽媽嗎，而不是一個國高中生？」

女子表示，「這不是你能看的，你不應該看到，如果你7歲了，還不能自己在外面等嗎？」女子將此事PO網詢問網友「我是不是反應過度了？」

網友則表示「如果教不好，以後可能會成為性犯罪者。」「找媽媽就大聲喊媽媽，為什麼要從門縫裡找？」「那個媽媽錯了。」

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