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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／賴清德社群3策略曝光　聚焦「穩健控球」領導人特質

▲▼ 賴清德主持民進黨立委提名記者會-賴清德。（圖／記者黃克翔攝）

▲民進黨總統參選人賴清德。（圖／記者黃克翔攝）

記者陶本和／台北報導

民進黨在2022九合一大選潰敗後，在文宣部分，內部檢討幾個重要環節，包括年輕人在社群使用習慣的轉變，以及「短影音」並未跟上腳步。民進黨總統參選人賴清德的社群團隊就位滿1個月，可以看見整體做了相當程度的調整，並透過YT節目、短影音、O2O經營（線上線下整合）等策略，作為社群操作的前奏曲。

不可諱言的，民進黨在2022九合一大選潰敗後，內部檢討中許多人拋出一個重要問題，就是綠營在年輕人的社群使用習慣，以及社群「短影音」的浪潮上，並未跟上腳步。放眼目前藍綠白三黨，過去一直精準掌握年輕人脈絡的綠營，罕見居於落後的劣勢，民眾黨總統參選人柯文哲在各式社群媒體，以及短影音的操作、網路流量的掌握上，確實都領先各陣營。

不過，賴清德的社群團隊在6月1日正式就位，如今已滿1個月，確實也有相當程度的調整，也達成初步設定的成績。綠營社群幕僚表示，一個月來，賴清德的社群操作按部就班，從零開始，YT頻道開啟一個月即將6萬訂閱、IG衝破11萬追蹤、Line好友從競選團隊接手時的4萬多人次，如今突破11萬人次。

賴辦社群幕僚表示，2020年時，當時力拚連任的總統蔡英文，在大選時的社群狀況，因外部中國因素及婚姻平權效應加持，當時也是正值Youtuber網紅紅利最高漲的時期，有大環境因素致使成長速超越正常水準。不過，這次2024大選，賴清德增長人次雖不如4年前，但以一個過去8年鮮少出現在社群的新手來說，今天的成績增長已算「中上」，對照國民黨總統參選人侯友宜目前連Youtube頻道都還沒開始經營，是很明顯的對照。

賴辦的社群幕僚分析，社群操作是為了反映、凸顯候選人的優點，而不是為候選人建立一個全新的形象，目前的風格也是要展現賴清德在各項行事上的特色，就是「穩健中不斷進化」

他說，賴清德走「穩健中成長」的績優股，雖然沒有令人出乎意料的驚人之舉，但在一些小細節中發現驚喜與創新之處。舉例而言，端午節的Line未接來電、賴Food主動介紹巷弄美食，用沈穩、暖心的方式接觸網路族群，維持聲量穩健成長、逐步擴大支持群眾的態勢。

賴清德3大社群策略　YT節目、短影音、O2O經營

在實際的操作層面上，賴辦幕僚表示，分為「自製YT節目」、「短影音」、「O2O經營（線上線下整合）」等三個策略，作為社群操作前奏曲。首先，「自製YT節目」方面，針對不同TA族群（目標族群）對症下藥，有針對老朋友的「看見賴清德」系列，讓認識賴清德的族群，重新喚起過去對賴清德的印象。

他說，相反的，「賴在一起挺台灣」系列則是全新以年輕YT收視群為主要TA，以當下最耳熟能詳的「一日系列」，讓賴清德與職人相遇，並藉由互動學習，展現賴清德親切、內斂卻又平易近人的一面；至於「賴桑去叨位」，則是以輕鬆快剪的方式，將賴清德的特色行程，呈現給觀眾，呈現走進人群、行腳台灣的一面。

其次，「短影音重點打擊」部分，賴辦幕僚說，賴清德在上任黨主席後，即不斷提醒黨工與幕僚們，社群操作上短影音的重要性，而民進黨中央黨部，過去也有針對短影音，推出「發言台」此類即時回應型的短影音。

該幕僚說，當賴清德YT頻道開啟後，文宣部的影音小組，隨即將他在公開場合的重要談話、媒體回應剪輯成不同系列的短影音「Lai Talk」、「Lai 秒回」，不只在官方社群平台發送，也透過組織群組廣傳，讓支持者能夠即時收到賴清德本人對各項議題的重點談話。

最後，「O2O經營（線上線下整合）」部分，賴辦幕僚表示，這一個月來，社群團隊不斷發想新企劃，從IG突破10萬追蹤目標達成大愛心照，到近來的「借問賴答」，都獲得不少賴好友的互動。他說，這次競選募款網站開站，以Line好友限定的方式，衝出一波熱賣搶購，也再一次讓賴清德的Line@好友大幅增長。

社群幕僚分析，這些「線上線下」的互動，是要讓賴清德的社群成為一個活絡的有機體，進而擴大同溫層、甚至突破到異溫層增取更多的網友，認識賴清德不同的面向。

凸顯穩健控球投手　反映當前台灣需要的領導人特質

至於外界所關注的，賴清德下一階段的「人設」如何凸顯？賴辦幕僚表示，賴清德的「仁醫」性格，逐漸造就了他在社群的人設，當下的政治人物在社群網路上常常喜歡以「直球對決」來凸顯自己「敢衝敢拚」的性格。然而賴清德像是一個穩健控球，能夠吃長局數、續航力強的投手，這樣的特質才能在整個球季中獲得信任、讓球迷安心，也反映台灣在當前的局勢中，一個領導人該有的修煉跟能力。

在賴清德方面，幕僚表示，團隊依照每項政策議題，分眾族群，運用不同的社群管道，向支持者說明他的各項政見與議題的態度立場，這點從他在前陣子提出「私校學費補貼，拉近公私大學學費差距」這項教育平權的政見就可看出，他透過一個在私校的演講場合，以「提問」的方式，拋出這項政見，社群隨即以圖卡形式呈現在各大官方平台上，引起第一波討論。

該幕僚說，在行政團隊方面，也順利獲得呼應，讓這項政策更趨完善、有感，即便在政見提出後，隨即遭到柯、侯兩位候選人「大撒幣」的攻擊，但是事後證明，「學費補貼」這項政見獲得許多青年學子與家長的認同，而賴清德一句「他們兩個想的是選舉，我看到的是學子們的需求」，也展現出領導者的高度。

縮短公私立大學費差距打響第一砲　未來繼續精準打擊

幕僚強調，賴式作風是要「充分了解問題、務實果斷改進」。他說，下一代青年族群面臨巨大的生活壓力，因此對執政黨容易累積不滿，賴清德則承接蔡英文時期的政策宗旨跟執政成果，在經濟穩健、財政健康的基礎上，逐步建言為政府開藥方、調體質，從私大學費補助開始，未來也將針對年輕族群關心的議題逐一回應社會的期待，這也是社群議題出招時最重要的「節奏感」。

該幕僚也透露，未來將開始「精準打擊」，透過討論當下幾個熱門議題並持續端出亮點政見，將透過自媒體的企劃、以及外部議題KOL的合作，要讓這場2024大選的社群之戰走入下一個階段。

▼賴清德就學費補貼政策的社群文宣。（圖／讀者提供）

▲▼賴清德就學費補貼政策的社群文宣。（圖／讀者提供）▲▼賴清德就學費補貼政策的社群文宣。（圖／讀者提供）▲▼賴清德就學費補貼政策的社群文宣。（圖／讀者提供）

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