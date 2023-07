高速公路爆胎！　印度巴士翻覆起火「燒到剩骨架」至少25死

記者陳宛貞/綜合外電報導

印度馬哈拉施特拉邦發生重大交通事故,一輛巴士在高速公路上翻覆起火,整輛車燒到只剩骨架,造成至少25人死亡及8人受傷,死者還包括3名兒童。

▲ 印度巴士高速公路翻覆起火,造成25人死亡。(圖/翻攝自推特)

Video | 25 Burnt To Death, 8 Injured As Bus Catches Fire On Maharashtra Expressway https://t.co/DQ6D3g9i0M pic.twitter.com/AweqZeqWDJ