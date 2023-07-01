高速公路爆胎！　印度巴士翻覆起火「燒到剩骨架」至少25死

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度馬哈拉施特拉邦發生重大交通事故，一輛巴士在高速公路上翻覆起火，整輛車燒到只剩骨架，造成至少25人死亡及8人受傷，死者還包括3名兒童。

▲ 印度巴士高速公路翻覆起火，造成25人死亡。（圖／翻攝自推特）

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綜合《新德里電視台》等報導，這輛公車當時正開往浦納（Pune)，1日凌晨約2時在Samruddhi-Mahamarg高速公路上起火。據警方說法，巴士駕駛倖免於難，事後稱這輛車因爆胎撞上電線桿而翻覆起火。

車上33人中有25人不幸被燒死，包括駕駛在內的8名傷者已經送醫治療。警方表示，已針對此事立案調查，但目前首要任務是確認遺體身分並交還家屬。

馬哈拉施特拉邦首席部長辛德（Eknath Shinde）稍早對這起事故表示悲痛，並宣布對每名死者賠償50萬盧比（近新台幣19萬元）。