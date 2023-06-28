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2款腸病毒71型疫苗將可自費打！怎麼幫孩子挑？疾管署最新接種建議曝

▲▼疾管署發言人羅一鈞說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署發言人羅一鈞，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

腸病毒71型容易引發重症，被視為幼兒殺手，國內已經有2款國產腸病毒71型疫苗取得藥證，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）今（28）日會議討論腸病毒A71型疫苗自費接種建議，疾管署發言人羅一鈞表示，會中專家建議滿2個月至未滿6歲幼兒，如有接種需求，可至醫院診所洽詢，經醫師評估後自費接種；而即使接種腸病毒A71型疫苗，也無法確保不受其他型別感染，所以還是要採行一般性的預防措施。

本土腸病毒疫苗歷經十多年研發，已經有2款腸病毒71型疫苗取得食藥署藥證，分別是國光旗下的安特羅腸病毒71型疫苗，高端腸病毒71型疫苗，7月份可望上市，不過根據ACIP先前的會議結論，現階段僅建議採自費接種，而疾管署則會逐年檢視納入公費疫苗之必要性。

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ACIP今日會議進一步討論自費接種建議，疾管署參考台灣兒童感染症醫學會醫療指引之腸病毒A71型疫苗接種建議，疾管署指出，腸病毒A71型疫苗為全病毒型不活化疫苗於2023年取得食品藥物管理署核准上市，該疫苗之研發始於2002年，為使用當時流行的B4基因亞型病毒株去活化後作為疫苗。

因腸病毒A71型為最容易引起神經系統併發症的腸病毒型別之一，而接種腸病毒A71型疫苗，可預防幼兒感染造成重症之風險，建議滿2個月至未滿6歲幼兒，如有接種需求，可至醫院診所洽詢，經醫師評估後自費接種。

會中專家也共識，腸病毒A71型疫苗在血清抗體的體外試驗中，可交叉保護腸病毒A71型的不同基因亞型(如 B5、C4)，但對於大多數的病毒型別，如克沙奇A16型、腸病毒D68型等，尚無疫苗可供預防，且未有證據顯示腸病毒A71型疫苗對於其他腸病毒型別具有交叉保護效力。

▲▼腸病毒,洗手,細菌,疾病,幼兒保健,校園衛生,防疫,幼兒,衛教,消毒,清潔,公共衛生,肥皂。（圖／記者李毓康攝）

▲接種腸病毒疫苗還是要做好預防措施，洗手示意圖。（圖／記者李毓康攝）

因此，即使接種腸病毒A71型疫苗，也無法確保不受其他型別感染，所以採行一般性的預防 措施，如加強個人衛生、注意環境衛生、避免接觸感染者、有疑似症狀應儘速就醫、於流行期避免出入公共場所等方法，才能避免受到社區內不同型別腸病毒之感染與侵襲。

ACIP委員、台灣兒童感染症醫學會理事長黃玉成指出，臨床觀察，腸病毒住院個案若感染腸病毒71型，約有20%比例可能出現重症，有可能造成健康威脅，還是期望符合資格的幼兒接種，來避免重症發生。

黃玉成進一步分析，高端腸病毒71型疫苗已經完成三期臨床試驗，資料顯示免疫抗體維持佳，而且在疫苗接種劑數的規劃上更加謹慎，基礎劑是2個月以上兒童接種2劑，間隔至少56天；另參照其他一歲以前施打、類似的不活化疫苗，擔心抗體產生不夠，所以針對2歲以下幼兒接種完兩劑之後，要於一年後追加一劑（總共打三劑）。

至於安特羅腸病毒71型疫苗是透過免疫橋接方式快速通過，三期試驗則還在進行中，預計要兩年時間完成，食藥署有要求5年內要補資料。安特羅疫苗規劃是共接種2劑，間隔至少28天，無追加劑建議；但在2個月至6個月等年紀較小個案體內抗體維持狀況需要進一步觀察，臨床證據較有限，可與家屬討論後決定何時(月齡)開始接種此疫苗。

▲▼腸病毒疫苗比較。（圖／翻攝自茂盛醫院副院長、小兒科醫師簡佳裕簡報）

▲腸病毒疫苗比較。（圖／翻攝自茂盛醫院副院長、小兒科醫師簡佳裕簡報）

由於幼兒階段需要接種許多常規疫苗，在接種安排上，黃玉成提到，高端腸病毒71型疫苗有做臨床試驗、取得跟其他疫苗一起打的適應症；安特羅疫苗的臨床試驗則是排除同時施打，要和其他疫苗間隔兩周以上，委員會則建議，不活化疫苗和其他疫苗學理上可以一起施打，不然施打時程很難安排。

根據疾病管制署統計，今(2023)年腸病毒感染併發重症病例維持累計4例重症，分別感染腸病毒D68型、伊科病毒21型、克沙奇A4型及A6型，均為5歲以下幼童；依據實驗室監測顯示，社區腸病毒以克沙奇A型為主，腸病毒71型、腸病毒D68等多種型別於社區活動；監測也發現，上周就診降至1萬多人次，已經低於流行警戒值，若下周仍持續下降將宣布脫離流行。

疾管署資料也顯示，腸病毒71型上一次社區大流行為2012年，之後的11年主要流行都是克沙奇A型，不過71型也曾在2016、2019仍造成較多重症病例數（20~50例）不等之重症病例，且重症病例以5歲以下幼童為主。

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