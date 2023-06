24hrs旋風叛變！直搗首都威脅普丁23年政權　1次認識攻烏主力瓦格納

▲普丁(左)與瓦格納首腦普里格津(右)過去關係親密,如今普里格津卻與俄國國防部發生內訌。(圖/CFP)

記者葉睿涵/編譯

傭兵組織瓦格納集團(Wagner)23日將首腦普里格津(Yevgeny Prigozhin)與俄軍高層的爭端升級成武裝叛變,一路推進到距離首都莫斯科不到200公里處,又在短短24小時內戲劇性撤兵,瞬間成為國際焦點。《ETtoday新聞雲》根據BBC等外媒報導整理出以下有關瓦格納的介紹。

▲瓦格納集團23日與俄羅斯國防部決裂,誓言推翻莫斯科軍事高層。(圖/路透)

瓦格納集團是誰?它們如何起家?

瓦格納集團(PMC Wagner)自稱為一家「私人軍事公司」,其前身可以回溯到2013年的敘利亞內戰。當時,在當地戰鬥的「斯拉夫軍團」被敘利亞擊潰後,剩下的殘兵跟隨俄羅斯退役中校烏特金(Dmitri Utkin)建立了瓦格納集團,成為一個主要在非洲與中東活動的秘密組織。

2014年,瓦格納首次參與了對烏克蘭的軍事行動,與俄軍聯手拿下克里米亞半島,成為俄軍攻打烏克蘭的中堅力量。當時,瓦格納集團只有約5000名戰士,其中多數成員是俄羅斯精銳團或特種部隊的退伍軍人,但克里米亞一役卻讓這個集團迅速壯大,成為了俄羅斯的「黑手套」。

英國國防部透露,瓦格納在2022年大規模招募,為俄羅斯的烏克蘭戰爭儲備大量軍力,以填補俄羅斯正規軍的人力缺口。不過美國國家安全委員會表示,瓦格納在烏克蘭的部隊有約80%是監獄調來的。儘管僱傭軍在俄羅斯不合法,但瓦格納已在2022年註冊為公司,並在聖彼得堡開設總部。

▲瓦格納集團創始人烏特金(左)與現任首腦普里格津(右)。(圖/翻攝自推特)

瓦格納集團的領導人是誰?

烏特金被認為是瓦格納集團的第一任戰地指揮官。據悉,烏特金因為十分喜歡德國作曲家瓦格納,因此在為僱傭軍命名時便選擇了這個名字,而瓦格納也是他在集團內部的稱號。

有消息人士告訴BBC,俄羅斯軍事情報局(GRU)是瓦格納集團的秘密資助者與背後操縱人,但克里姆林宮長期以來一直否認瓦格納集團與俄羅斯有任何關係。2016年,烏特金在祖國英雄日活動上接受了第4枚勇敢獎章,並與普丁合照後,就再也沒有在公眾場合露面,生死不明。

瓦格納集團現在的首腦是有著「普丁大廚」之稱的俄國寡頭普里格津。報導稱,普里格津在俄羅斯有不少連鎖飯店,而他也因為旗下飯店是為克宮提供餐飲服務的合作店家而有此稱號。

▲除了北約與烏克蘭公民外,瓦格納接受來自世界各地的人加入。(圖/路透)

瓦格納集團的現有兵力與待遇如何?

瓦格納集團並未對外公佈其現有總兵力,但外媒以蘇勒達爾戰役(Soledar)單一戰爭來推測,認為瓦格納集團在蘇勒達爾一役就派出了1至2萬左右的進攻兵力,認為其規模遠超典型僱傭軍作戰的小分隊規模,而這還不是瓦格納集團的全部兵力。

報導稱,瓦格納集團的訓練標準較高,加上其成員中有大量從特種部隊退役的老兵,不僅經驗豐富,也熟諳俄軍運作,因此俄軍特別器重瓦格納集團。

資料顯示,加入瓦格納集團的退伍軍人和外籍人員每個月薪資高達24萬盧布(約新台幣9萬元),而在俄烏戰爭期間招募的囚犯,只要參戰6個月並存活就可以得到赦免,另外還有15萬至70萬盧布(約新台幣5.5萬至26萬元)的績效獎金。如果人員死亡則將一次性發放100萬盧布(約新台幣37萬元)的撫恤金。

